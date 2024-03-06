В Уфе «террористы» захватили драмтеатр

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В Уфе 6 марта прошли учения ФСБ, сообщили в пресс-службе силового ведомства. По легенде, условные террористы в ходе несанкционированного митинга захватили здания Государственного академического русского драмтеатра и взяли в заложники сотрудников учреждения.
Как пояснили в ведомстве, силовики отработали мероприятия по эвакуации населения и заложников, а также по минимизации последствий теракта.
«В ходе проведенного учения на практике отработаны действия всех субъектов борьбы с терроризмом, осуществлена проверка эффективности системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз объекту с массовым пребыванием людей», — гласит сообщение ФСБ.
По итогу учений всех «террористов» нейтрализовали, а удерживаемых заложников освободили. Начальство отметило высокую готовность правоохранителей и органов власти.