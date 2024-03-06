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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Уфе прошли учения ФСБ по разгону насильственного митинга

В Уфе «террористы» захватили драмтеатр

6 марта 2024, 12:38
Фото: ФСБ

В Уфе прошли учения ФСБ по разгону насильственного митинга

Силовики провели учения по освобождению здания театра от террористов.

В Уфе 6 марта прошли учения ФСБ, сообщили в пресс-службе силового ведомства. По легенде, условные террористы в ходе несанкционированного митинга захватили здания Государственного академического русского драмтеатра и взяли в заложники сотрудников учреждения.

Как пояснили в ведомстве, силовики отработали мероприятия по эвакуации населения и заложников, а также по минимизации последствий теракта.

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«В ходе проведенного учения на практике отработаны действия всех субъектов борьбы с терроризмом, осуществлена проверка эффективности системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз объекту с массовым пребыванием людей», — гласит сообщение ФСБ.

По итогу учений всех «террористов» нейтрализовали, а удерживаемых заложников освободили. Начальство отметило высокую готовность правоохранителей и органов власти.

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#Общество#Город#Уфа#ФСБ#Новости Башкирии#Эвакуация#Заложники#Учения#Драмтеатр
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