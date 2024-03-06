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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Власти Уфы раскрыли подробности благоустройства нового сквера

В Уфе появится новый сквер

6 марта 2024, 10:33
Фото: UTV.ru

Власти Уфы раскрыли подробности благоустройства нового сквера

Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил глава администрации Советского района Айдар Базгутдинов.

По улице Революционной в Уфе планируется разбить новый сквер. Сметная стоимость объекта составит порядка 12 млн рублей. Новое место отдыха создадут неподалеку от кольца Центрального рынка, на том месте, где сейчас обширное парковочное пространство.

По словам Базгутдинова, в рамках благоустройства территории планируется обновить бортовые камни, уложить тротуарную плитку, установить опоры освещения и 30 метров скамеек индивидуального изготовления. Также предусмотрено озеленение территории. В сквере высадят деревья и клумбы с многолетними цветами.

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Глава районной администрации также отметил, что в Уфе планируется обновить территорию кругового движение на пересечении улиц Революционной и 50-летия Октября. В настоящий момент на данном участке ведутся подготовительные работы, в том числе — снос нестационарных торговых объектов, расположенных вблизи кольца Центрального рынка.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что здание «Центрального рынка» в Уфе выставлено на продажу за 6,1 млрд рублей. Объявление о продаже появилось на популярной интернет-площадке.

#Общество#Город#Башкирия#Благоустройство#Центр города#Администрация#Азамат Нухов#Советский район#Центральный рынок
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