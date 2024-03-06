В Уфе появится новый сквер

Глава районной администрации также отметил, что в Уфе планируется обновить территорию кругового движение на пересечении улиц Революционной и 50-летия Октября. В настоящий момент на данном участке ведутся подготовительные работы, в том числе — снос нестационарных торговых объектов, расположенных вблизи кольца Центрального рынка.