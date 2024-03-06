mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Уфе на две недели перекрыли мост через Белую

В Уфе ограничили движение по мосту в сторону аэропорта

6 марта 2024, 10:57
Фото: мэрия Уфы

В Уфе на две недели перекрыли мост через Белую

Ограничения связаны с капитальным ремонтом переправы.

В столице Башкирии с 6 марта закрыли движение по крайней правой полосе нового моста-вставки над рекой Белой. Ограничение будет действовать с 6 утра до полуночи каждый день до 22 марта.

В пресс-службе мэрии пояснили, что мера была введена в связи с капитальным ремонтом старого арочного моста в створе улицы Воровского.

Летом Шакшинский мост в Уфе закроют
Узнать подробнее

Напомним, капремонт моста начали еще в марте 2022 года. Обновление переправы запланировали в рамках подготовки к юбилею города.

По словам подрядчика, основные проводимые работы обывателю не видны, так как они проводятся ниже дорожного полотна. Параллельно мосту на реке фактически строится еще один временный мост для работы тяжелого и мощного подъемного крана, с помощью которого будут демонтироваться арки старого Бельского моста.

Читайте также:
Подполковник Марочко рассказал, почему перекрывают Крымский мостМосты в Уфе закроютГосэкспертиза одобрила проект строительства нового моста в Уфе
#Общество#Город#Уфа#Ограничение движения#Новости Башкирии#Капитальный ремонт#Мост
Подпишитесь
В Башкирии весной может затопить больше трехсот деревень, поселков и городских улиц
Сегодня, 10:42
Стало известно, какой будет погода в Башкирии 8 марта
Сегодня, 11:24
В Уфе возбудили уголовное дело из-за надругательства над Вечным огнем
Сегодня, 11:10
Участок улицы Коммунистической в Уфе благоустроят за 98 млн рублей
Сегодня, 11:08
Боец из Башкирии вернулся на родину с ранением, но погиб, вновь отправившись на СВО
Сегодня, 10:52
«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году
Вчера, 05:22