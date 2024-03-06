В Уфе ограничили движение по мосту в сторону аэропорта

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В столице Башкирии с 6 марта закрыли движение по крайней правой полосе нового моста-вставки над рекой Белой. Ограничение будет действовать с 6 утра до полуночи каждый день до 22 марта.
В пресс-службе мэрии пояснили, что мера была введена в связи с капитальным ремонтом старого арочного моста в створе улицы Воровского.
Напомним, капремонт моста начали еще в марте 2022 года. Обновление переправы запланировали в рамках подготовки к юбилею города.
По словам подрядчика, основные проводимые работы обывателю не видны, так как они проводятся ниже дорожного полотна. Параллельно мосту на реке фактически строится еще один временный мост для работы тяжелого и мощного подъемного крана, с помощью которого будут демонтироваться арки старого Бельского моста.