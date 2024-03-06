В Уфе ограничили движение по мосту в сторону аэропорта

По словам подрядчика, основные проводимые работы обывателю не видны, так как они проводятся ниже дорожного полотна. Параллельно мосту на реке фактически строится еще один временный мост для работы тяжелого и мощного подъемного крана, с помощью которого будут демонтироваться арки старого Бельского моста.