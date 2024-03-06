В Уфе на дорогах пройдут массовые проверки ГИБДД

Особое внимание обратят на техническое состояние автобусов. Кроме того, будут строго проверять, проходил ли водитель медицинский осмотр. Правоохранители также должны будут убедиться, что управляющий транспортным средством соблюдает режим труда и отдыха, а также норм перевозки людей.