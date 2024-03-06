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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

ГИБДД объявило спецоперацию на дорогах Уфы

В Уфе на дорогах пройдут массовые проверки ГИБДД

6 марта 2024, 12:35
Фото: 1MI

ГИБДД объявило спецоперацию на дорогах Уфы

Известно, каким водителям достанется больше всего.

В Уфе 7, 21 и 28 марта будут проходить сплошные проверки пассажирского транспорта, сообщили в ГИБДД города.

В ведомстве подчеркивают, что рейды будут направлены на профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров водителями маршруток, а также снижения числа аварий.

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Особое внимание обратят на техническое состояние автобусов. Кроме того, будут строго проверять, проходил ли водитель медицинский осмотр. Правоохранители также должны будут убедиться, что управляющий транспортным средством соблюдает режим труда и отдыха, а также норм перевозки людей.

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#Уфа#ГИБДД#Транспорт#Проверки
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