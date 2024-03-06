В Уфе на дорогах пройдут массовые проверки ГИБДД

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Уфе 7, 21 и 28 марта будут проходить сплошные проверки пассажирского транспорта, сообщили в ГИБДД города.
В ведомстве подчеркивают, что рейды будут направлены на профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров водителями маршруток, а также снижения числа аварий.
Особое внимание обратят на техническое состояние автобусов. Кроме того, будут строго проверять, проходил ли водитель медицинский осмотр. Правоохранители также должны будут убедиться, что управляющий транспортным средством соблюдает режим труда и отдыха, а также норм перевозки людей.