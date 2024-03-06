mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Уфе расселят три аварийных дома

В Уфе изъяли три жилых дома

6 марта 2024, 07:45
Фото: 2ГИС

В Уфе расселят три аварийных дома

Жильцов из них расселят.

В Уфе в собственность города изымают несколько жилых домов, соответствующее решение приняла администрация муниципалитета.

Речь идет о трех аварийных домах в разных частях города по улицам Зенцова, 77, Нежинской, 34 и Альшеевской, 10. Первая постройка была возведена еще в 1917 году, другие две — в советское время.

Мэрия Уфы заявила, что дом с обрушившимся балконом не признан аварийным
Узнать подробнее

Дом по улице Зенцова будет реконструирован, остальные же два приняли решение снести. Жильцов переселят в новые квартиры.

Читайте также:
Башкирия вошла в топ-10 регионов России по расселению из аварийного жилья
#Общество#Уфа#Реконструкция#Новости Башкирии#Аварийные дома#Жилые дома#Снос#Новые квартиры#Расселение
Подпишитесь
В Башкирии QIWI Банк выплатил вкладчикам 22 млн в первые два дня
Сегодня, 06:17
Башкирия отправила в Совет законодателей закон против «потребительского экстремизма»
Сегодня, 06:05
За премиум-аккаунт в мобильной игре школьник из Башкирии отдал 150 тысяч рублей
Сегодня, 05:56
В Уфе нашли и наказали подъездного «героя»
Сегодня, 05:33
«Шел посередине трассы»: житель Башкирии погиб под колесами автомобиля
Сегодня, 05:32
В уфимской Черниковке появится новый завод
Сегодня, 05:23