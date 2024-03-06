В Уфе изъяли три жилых дома

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
В Уфе в собственность города изымают несколько жилых домов, соответствующее решение приняла администрация муниципалитета.
Речь идет о трех аварийных домах в разных частях города по улицам Зенцова, 77, Нежинской, 34 и Альшеевской, 10. Первая постройка была возведена еще в 1917 году, другие две — в советское время.
Дом по улице Зенцова будет реконструирован, остальные же два приняли решение снести. Жильцов переселят в новые квартиры.