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Modified Сегодня, 10:44

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Больше трехсот населенных пунктов Башкирии могут быть затоплены в половодье

В Башкирии весной может затопить больше трехсот деревень, поселков и городских улиц

6 марта 2024, 10:42
Фото: 1MI

Больше трехсот населенных пунктов Башкирии могут быть затоплены в половодье

Самыми опасными местами, по мнению спасателей, сужающие и изгибающиеся русла рек и те территории, где расположены мосты.

Зампредседателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова сегодня в прямом эфире из Центра Управления республикой сообщила, что в регионе 3313 населенных пунктов находятся в серьезной зоне риска быть подтопленными. С местными жителями проводятся беседы и подворовые обходы.

На крупных реках региона и водохранилищах установлены 57 автоматических постов контролирующих подъем уровня воды, там есть камеры фото и видеонаблюдения. В случае необходимости специалистами будут применяться судно на воздушной подушке и вертолета Ка-32.

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Отметим, что по прогнозам синоптиков, весна в этом году в Башкортостане будет затяжная и не скорая. Стабильная плюсовая температура прогнозируется лишь во второй половине апреля.

— Если температура резко пойдет на плюс, то вода не будет успевать впитываться в почву, из-за этого уровень рек начнет резко подниматься. С учетом достаточно большого количества выпавшего снега этой зимой — это грозит серьезным половодьем, — отметили специалисты — гидрологи.

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