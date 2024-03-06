В Башкирии весной может затопить больше трехсот деревень, поселков и городских улиц

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Зампредседателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова сегодня в прямом эфире из Центра Управления республикой сообщила, что в регионе 3313 населенных пунктов находятся в серьезной зоне риска быть подтопленными. С местными жителями проводятся беседы и подворовые обходы.
На крупных реках региона и водохранилищах установлены 57 автоматических постов контролирующих подъем уровня воды, там есть камеры фото и видеонаблюдения. В случае необходимости специалистами будут применяться судно на воздушной подушке и вертолета Ка-32.
Отметим, что по прогнозам синоптиков, весна в этом году в Башкортостане будет затяжная и не скорая. Стабильная плюсовая температура прогнозируется лишь во второй половине апреля.
— Если температура резко пойдет на плюс, то вода не будет успевать впитываться в почву, из-за этого уровень рек начнет резко подниматься. С учетом достаточно большого количества выпавшего снега этой зимой — это грозит серьезным половодьем, — отметили специалисты — гидрологи.