В Башкирии QIWI Банк выплатил вкладчикам 22 млн в первые два дня

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
За первые два дня выплат вкладчикам QIWI Банка в Башкирии выплатили страховые компенсации на 22,3 млн рублей. Об этом РБК Уфа пишет со ссылкой на Агенство по страхованию вкладов.
Между тем в АСВ отметили, что средства владельцев QIWI-кошельков и не относящихся к малому бизнесу юрлиц страхованию не подлежат. С высокой долей вероятности вернуть деньги, хранившиеся на счете в момент отзыва у QIWI лицензии, они уже не смогут.
В целом по России клиентам банка по состоянию на 1 марта выплатили более 880 млн рублей — это около 20% объема страховой ответственности агенства, заявили в ОСВ.
Напомним, лицензия на осуществление банковских операций у QIWI была отозвана Банком России 21 февраля. Решение объяснили нарушениями федеральных законов и правил регулятора со стороны «Киви».