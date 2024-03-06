В Башкирии QIWI Банк выплатил вкладчикам 22 млн в первые два дня

Между тем в АСВ отметили, что средства владельцев QIWI-кошельков и не относящихся к малому бизнесу юрлиц страхованию не подлежат. С высокой долей вероятности вернуть деньги, хранившиеся на счете в момент отзыва у QIWI лицензии, они уже не смогут.