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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Башкирии лишенный лицензии QIWI выплатил вкладчикам 22 млн рублей

В Башкирии QIWI Банк выплатил вкладчикам 22 млн в первые два дня

6 марта 2024, 06:17
Фото: FreePik

В Башкирии лишенный лицензии QIWI выплатил вкладчикам 22 млн рублей

У организации отозвали право на банковские операции после многочисленных нарушений.

За первые два дня выплат вкладчикам QIWI Банка в Башкирии выплатили страховые компенсации на 22,3 млн рублей. Об этом РБК Уфа пишет со ссылкой на Агенство по страхованию вкладов.

Между тем в АСВ отметили, что средства владельцев QIWI-кошельков и не относящихся к малому бизнесу юрлиц страхованию не подлежат. С высокой долей вероятности вернуть деньги, хранившиеся на счете в момент отзыва у QIWI лицензии, они уже не смогут.

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В целом по России клиентам банка по состоянию на 1 марта выплатили более 880 млн рублей — это около 20% объема страховой ответственности агенства, заявили в ОСВ.

Напомним, лицензия на осуществление банковских операций у QIWI была отозвана Банком России 21 февраля. Решение объяснили нарушениями федеральных законов и правил регулятора со стороны «Киви».

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#Общество#Экономика#Башкирия#Уфа#Деньги
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