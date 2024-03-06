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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:46

Уроженка Уфы стала победительницей «Русского балета»

Уроженка Уфы стала победительницей «Русского балета»

6 марта 2024, 13:44
Фото: Соцсети Камилы Султангареевой
Уроженка Уфы Камила Султангареева забрала главную награду конкурса «Русский балет». Сейчас девушка учится в Московской академии хореографии. Об этом девушка объявила в своих соцсетях.

Победительнице дали статуэтку «Балетные пуанты» и предоставили возможность пройти стажировку в балетной труппе одного из ведущих театров Москвы или Санкт-Петербурга.

Султангареева вместе с Максимом Нахимовичем дуэтом исполнилам па-де-де Китри и Базиля из балета «Дон Кихот». Ее в этот день поддерживали родные и близкие.

Конкурс проводился в два этапа: первый — в регионах на базе образовательных учреждений, а финал — на сцене Большого театра. Оценивало выступления жюри под председательством народной артистки России Марины Леоновой.

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#Культура#Уфа#Конкурс#Марина Шорина#Балет
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