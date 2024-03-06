Уроженка Уфы стала победительницей «Русского балета»

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Победительнице дали статуэтку «Балетные пуанты» и предоставили возможность пройти стажировку в балетной труппе одного из ведущих театров Москвы или Санкт-Петербурга.
Султангареева вместе с Максимом Нахимовичем дуэтом исполнилам па-де-де Китри и Базиля из балета «Дон Кихот». Ее в этот день поддерживали родные и близкие.
Конкурс проводился в два этапа: первый — в регионах на базе образовательных учреждений, а финал — на сцене Большого театра. Оценивало выступления жюри под председательством народной артистки России Марины Леоновой.