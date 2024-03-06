Уфимку наказали за платную выдачу дипломов об обучении

Прокуратура доложила, что Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении уфимки. В августе прошлого года она исполняла обязанности директора автономной некоммерческой организации и за 24 тысячи рублей изготовила удостоверения и свидетельства мужчинам.