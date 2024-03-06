Уфимку наказали за платную выдачу дипломов об обучении

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Прокуратура доложила, что Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении уфимки. В августе прошлого года она исполняла обязанности директора автономной некоммерческой организации и за 24 тысячи рублей изготовила удостоверения и свидетельства мужчинам.
При этом по факту мужчины не проходили подготовку. На преступлении женщину поймали сотрудники полиции. В содеянном она созналась.
В результате суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно. А испытательный срок длится ровно половину от назначенного.