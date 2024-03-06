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Updated Сегодня, 16:50

Уфимку наказали за платную выдачу дипломов об обучении

Уфимку наказали за платную выдачу дипломов об обучении

6 марта 2024, 16:48
Фото: 1MI
В Уфе директора учебного центра «Профстандарт» наказали условным сроком за коммерческий подкуп и подделку документов. Она помогла двум мужчинам получить свидетельства о прохождении программы подготовки.

Прокуратура доложила, что Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении уфимки. В августе прошлого года она исполняла обязанности директора автономной некоммерческой организации и за 24 тысячи рублей изготовила удостоверения и свидетельства мужчинам.

При этом по факту мужчины не проходили подготовку. На преступлении женщину поймали сотрудники полиции. В содеянном она созналась.

В результате суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно. А испытательный срок длится ровно половину от назначенного.

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#Общество#Уфа#Приговор#Наказание#Марина Шорина
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