Участок улицы Коммунистической в Уфе благоустроят за 98 млн рублей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
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Updated Сегодня, 11:11
На благоустройство участка улицы Коммунистической — от улицы Дорофеева до улицы Ленина в Уфе выделят 98,45 млн руб. Отмечается, что из них 93,52 млн руб. будет выделено из регионального бюджета, а 4,92 млн — из городского.
По информации на сайте госзакупок, работы планируется начать в конце апреля и завершить не позднее 31 июля текущего года.
Подрядчику необходимо обустроить на данном участке электроосвещение и дороги, провести замену асфальтобетонного покрытия, водоотводных лотков и дорожных знаков.
Напомним, ранее стало известно, что власти планируют разбить новый сквер по улице Революционной в Уфе. Сметная стоимость объекта, по словам главы администрации Советского района Айдара Базгутдинова, составит порядка 12 млн рублей.