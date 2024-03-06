Участок улицы Коммунистической в Уфе благоустроят за 98 млн рублей

На благоустройство участка улицы Коммунистической — от улицы Дорофеева до улицы Ленина в Уфе выделят 98,45 млн руб. Отмечается, что из них 93,52 млн руб. будет выделено из регионального бюджета, а 4,92 млн — из городского.