Стало известно, какой будет погода в Башкирии 8 марта

Впервые по западному образцу Международный женский день в России стали праздновать больше 110 лет назад — в 1913 году. С тех пор в народе сложилось множество суеверий. Так, многие верят, что если к празднику с водоемов еще не начал сходить лед, то рыбаков ждет не самый удачный сезон. Кроме того, если в начале марте несколько дней подряд будет дуть западный ветер — это к сырой погоде.