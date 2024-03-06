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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Восьмого марта в Башкирии похолодает до -26°

Стало известно, какой будет погода в Башкирии 8 марта

6 марта 2024, 11:24
Фото: PxHere

Восьмого марта в Башкирии похолодает до -26°

Синоптики дали прогноз погоды в республике на Международный женский день.

Стало известно, как погода в Башкирии решит поздравить девушек и женщин с их праздником в этом году.

По данным Башгидрометцентра, 8 марта никаких особенных погодных условий в регионе не намечается: днем температура будет не ниже -4, -9°. Однако ночью в канун праздника похолодает до -11, -16°, а при прояснениях могут ударить морозы до -21, -26°.

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Синоптики рассказали, что местами в Башкирии выпадет небольшой снег. Будет дуть умеренный ветер западного и юго-западного направлений.

Впервые по западному образцу Международный женский день в России стали праздновать больше 110 лет назад — в 1913 году. С тех пор в народе сложилось множество суеверий. Так, многие верят, что если к празднику с водоемов еще не начал сходить лед, то рыбаков ждет не самый удачный сезон. Кроме того, если в начале марте несколько дней подряд будет дуть западный ветер — это к сырой погоде.

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#Башкирия#Уфа#Погода#Синоптики#Международный женский день
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