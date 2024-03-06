Стало известно, какой будет погода в Башкирии 8 марта

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Стало известно, как погода в Башкирии решит поздравить девушек и женщин с их праздником в этом году.
По данным Башгидрометцентра, 8 марта никаких особенных погодных условий в регионе не намечается: днем температура будет не ниже -4, -9°. Однако ночью в канун праздника похолодает до -11, -16°, а при прояснениях могут ударить морозы до -21, -26°.
Синоптики рассказали, что местами в Башкирии выпадет небольшой снег. Будет дуть умеренный ветер западного и юго-западного направлений.
Впервые по западному образцу Международный женский день в России стали праздновать больше 110 лет назад — в 1913 году. С тех пор в народе сложилось множество суеверий. Так, многие верят, что если к празднику с водоемов еще не начал сходить лед, то рыбаков ждет не самый удачный сезон. Кроме того, если в начале марте несколько дней подряд будет дуть западный ветер — это к сырой погоде.