«Шел посередине трассы»: житель Башкирии погиб под колесами автомобиля

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Авария со смертельным исходом произошла в Чишминском районе Башкирии, сообщает ГИБДД республики. Трагический инцидент случился поздним вечером 5 марта на трассе Аксеново — Чишмы — Киргиз-Мияки.
На 16 километре автодороги «Лада Калина» насмерть сбила 26-летнего мужчину. Как было установлено, молодой человек шел посреди трассы в попутном направлении. Житель республики скончался до приезда скорой.
Подробности аварии сейчас выясняются правоохранительными органами.