mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

В Башкирии на трассе насмерть сбили мужчину

«Шел посередине трассы»: житель Башкирии погиб под колесами автомобиля

6 марта 2024, 05:32
Фото: ГИБДД

В Башкирии на трассе насмерть сбили мужчину

Подробности аварии выясняются.

Авария со смертельным исходом произошла в Чишминском районе Башкирии, сообщает ГИБДД республики. Трагический инцидент случился поздним вечером 5 марта на трассе Аксеново — Чишмы — Киргиз-Мияки.

Видео: ГИБДД

На 16 километре автодороги «Лада Калина» насмерть сбила 26-летнего мужчину. Как было установлено, молодой человек шел посреди трассы в попутном направлении. Житель республики скончался до приезда скорой.

Подробности аварии сейчас выясняются правоохранительными органами.

Читайте также:
Жительница Башкирии насмерть сбила собакуВодила из Башкирии на BMW сбил 3 пешеходов и врезался в Nissan в КазаниВ Башкирии поезд сбил машину — пассажиры с малышом успели выйти до столкновения
#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#ГИБДД#Авария#ДТП#Чишминский район
Подпишитесь
В Башкирии QIWI Банк выплатил вкладчикам 22 млн в первые два дня
Сегодня, 06:17
Башкирия отправила в Совет законодателей закон против «потребительского экстремизма»
Сегодня, 06:05
За премиум-аккаунт в мобильной игре школьник из Башкирии отдал 150 тысяч рублей
Сегодня, 05:56
В Уфе нашли и наказали подъездного «героя»
Сегодня, 05:33
В уфимской Черниковке появится новый завод
Сегодня, 05:23