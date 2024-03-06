Продление «Семейной ипотеки» может вызвать сильный раскол в недвижимости в Башкирии

При этом многие лидеры банковской отрасли ввели комиссии для застройщиков на выдачу льготных ипотек. Это, в свою очередь, ведет за собой рост цен. В этих условиях нельзя сказать, что продление семейной ипотеки вызовет ажиотажный спрос на жилищные кредиты. Скорее всего, эта программа просто поддержит интерес покупателей к приобретению недвижимости после отмены ипотеки по Госпрограмме.