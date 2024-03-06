Продление «Семейной ипотеки» может вызвать сильный раскол в недвижимости в Башкирии

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Минфин анонсировал продление программы «Семейная ипотека» до 2030 года. Условия программы останутся без изменений, сообщает Newia.ru.
Так, льготным кредитом могут воспользоваться семьи, в которых есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года. Сумма кредита варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб. Ставка — 6%, первоначальный взнос — 20%.
После снижения доступности ипотеки по Госпрограмме семейная ипотека стала самой популярной программой среди россиян. Её доля среди всех выдач ипотечных кредитов по итогам 2023 года составила 46%.
Что ждать от продления «Семейной» ипотеки, отвечает Ася Левнева — директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина»:
По мнению Центробанка, рынок жилищных кредитов в данный момент «перегрет». В планах регулятора на ближайшее время не предусмотрено существенного смягчения денежно-кредитной политики. Помимо этого, планируется стимулировать население к накоплениям. В связи с этим небольшое снижение рыночных ставок, по оптимистичным прогнозам, возможно только во втором полугодии текущего года.
Минфин со своей стороны предлагал сократить долю льготных программ в общей выдаче жилищных кредитов до 25%.
Дисбаланс между первичным и вторичным рынками усугубится при сохранении ставки по семейной ипотеке на уровне 6%. При этом выдача семейной ипотеки ограничена лимитами на их выдачу, которые устанавливает государство. Размер лимита зависит от банка и небольшие кредитные организации в данной ситуации неизбежно проигрывают.
При этом многие лидеры банковской отрасли ввели комиссии для застройщиков на выдачу льготных ипотек. Это, в свою очередь, ведет за собой рост цен. В этих условиях нельзя сказать, что продление семейной ипотеки вызовет ажиотажный спрос на жилищные кредиты. Скорее всего, эта программа просто поддержит интерес покупателей к приобретению недвижимости после отмены ипотеки по Госпрограмме.