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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Продление «Семейной ипотеки» может вызвать сильный раскол в недвижимости в Башкирии

Продление «Семейной ипотеки» может вызвать сильный раскол в недвижимости в Башкирии

6 марта 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Вызовет ли продление семейной ипотеки ажиотажный спрос на ипотеку или рынок жилья рухнет — рассказал эксперт

Минфин анонсировал продление программы «Семейная ипотека» до 2030 года. Условия программы останутся без изменений, сообщает Newia.ru.

Так, льготным кредитом могут воспользоваться семьи, в которых есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года. Сумма кредита варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб. Ставка — 6%, первоначальный взнос — 20%.

После снижения доступности ипотеки по Госпрограмме семейная ипотека стала самой популярной программой среди россиян. Её доля среди всех выдач ипотечных кредитов по итогам 2023 года составила 46%.

Что ждать от продления «Семейной» ипотеки, отвечает Ася Левнева — директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина»:

По мнению Центробанка, рынок жилищных кредитов в данный момент «перегрет». В планах регулятора на ближайшее время не предусмотрено существенного смягчения денежно-кредитной политики. Помимо этого, планируется стимулировать население к накоплениям. В связи с этим небольшое снижение рыночных ставок, по оптимистичным прогнозам, возможно только во втором полугодии текущего года.

Минфин со своей стороны предлагал сократить долю льготных программ в общей выдаче жилищных кредитов до 25%.

Дисбаланс между первичным и вторичным рынками усугубится при сохранении ставки по семейной ипотеке на уровне 6%. При этом выдача семейной ипотеки ограничена лимитами на их выдачу, которые устанавливает государство. Размер лимита зависит от банка и небольшие кредитные организации в данной ситуации неизбежно проигрывают.

При этом многие лидеры банковской отрасли ввели комиссии для застройщиков на выдачу льготных ипотек. Это, в свою очередь, ведет за собой рост цен. В этих условиях нельзя сказать, что продление семейной ипотеки вызовет ажиотажный спрос на жилищные кредиты. Скорее всего, эта программа просто поддержит интерес покупателей к приобретению недвижимости после отмены ипотеки по Госпрограмме.

#Общество#Экономика#Ипотечные кредиты#Жилье#Недвижимость#Ипотека#Азамат Нухов#Цены на жилье
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