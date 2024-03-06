Приезжий трогал школьницу в туалете уфимского ТЦ

Школьница в Уфе обвинила парня в домогательствах в туплете ТЦ

В Уфе 15-летняя девочка сообщила матери о домогательствах. Она заявила, что мужчина трогал ее за интимные места в туалете торгового центра. Подробности стали известны «КП-Уфа».