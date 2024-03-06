Приезжий трогал школьницу в туалете уфимского ТЦ

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Все случилось в микрорайоне Инорс 2 марта. В полицию обратилась 41-летняя женщина, мать пострадавшей, которая заявила, что в отношении девятиклассницы совершили развратные действия. Неизвестный мужчина трогал ее несовершеннолетнюю дочь.
Правоохранители уже 4 марта нашли злоумышленника. Подозреваемым оказался 24-летний безработный мужчина из Архангельского района Башкортостана.
На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ожидая рассмотрения дела.