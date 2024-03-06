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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Школьница в Уфе обвинила парня в домогательствах в туплете ТЦ

Приезжий трогал школьницу в туалете уфимского ТЦ

6 марта 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney

Школьница в Уфе обвинила парня в домогательствах в туплете ТЦ

В Уфе 15-летняя девочка сообщила матери о домогательствах. Она заявила, что мужчина трогал ее за интимные места в туалете торгового центра. Подробности стали известны «КП-Уфа».

Все случилось в микрорайоне Инорс 2 марта. В полицию обратилась 41-летняя женщина, мать пострадавшей, которая заявила, что в отношении девятиклассницы совершили развратные действия. Неизвестный мужчина трогал ее несовершеннолетнюю дочь.

Правоохранители уже 4 марта нашли злоумышленника. Подозреваемым оказался 24-летний безработный мужчина из Архангельского района Башкортостана.

На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ожидая рассмотрения дела.

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#Общество#Уфа#Несовершеннолетние#Торговый центр#Марина Шорина#Насилие
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