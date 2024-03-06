Политолог: команда Байдена бежит из Белого Дома

Дудаков добавил, что уход Нуланд перед выборами, на которых Байден может не одержать победу, может привести к краху киевского режима в ближайшем будущем. С другой стороны, на ее место придет экс-посол США в Афганистане, что чревато повторением событий по «афганскому сценарию» в ближайшие год или полтора, резюмировал эксперт.