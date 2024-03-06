Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В частности, так он прокомментировал информацию о грядущей отставке заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Об этом пишет RT.
По его словам, сегодня на Украине дела обстоят не очень хорошо для киевского режима. Конгрессмены не спешат выделять очередной транш. Хотя это являлось одной из первостепенных задач Виктории Нуланд — лоббировать выделение указанных траншей.
Дудаков добавил, что уход Нуланд перед выборами, на которых Байден может не одержать победу, может привести к краху киевского режима в ближайшем будущем. С другой стороны, на ее место придет экс-посол США в Афганистане, что чревато повторением событий по «афганскому сценарию» в ближайшие год или полтора, резюмировал эксперт.