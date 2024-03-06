Подполковник Марочко рассказал, почему перекрывают Крымский мост

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Экс-представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что этот мост является приоритетной целью для террористов Украины. Если бы его не охраняли, то, скорее всего, мост уже был бы разрушен, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»..
Эксперт отметил, что оружия, гарантирующего стопроцентную защиту от атак на любой объект нет. Чтобы избежать возможной гибели людей мост перекрывают во время атак вооружённых формирований Украины. Их цель не только разрушение самого моста, но и максимальное количество убитых гражданских. По другому украинские террористы воевать не умеют.
Марочко заявил, что специалисты проанализировали атаки на Крымский мост, в том числе теракт с грузовиком и проделали работу над ошибками. В результате защита объекта усилилась.
В то же время подполковник в отставке напомнил, что над планами по уничтожению Крымского моста активное участие принимает Запад. Недавно были получены доказательства того, что планы нанесения ракетных ударов по мосту ракетами обсуждают офицеры НАТО.