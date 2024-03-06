Подполковник Марочко рассказал, почему перекрывают Крымский мост

Эксперт отметил, что оружия, гарантирующего стопроцентную защиту от атак на любой объект нет. Чтобы избежать возможной гибели людей мост перекрывают во время атак вооружённых формирований Украины. Их цель не только разрушение самого моста, но и максимальное количество убитых гражданских. По другому украинские террористы воевать не умеют.