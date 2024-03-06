Источник жизни: может ли вода из Башкирии попасть на прилавки федеральных магазинов?

Производители называют рынок бутилированной воды одной из самых зарегулированных отраслей России. Эта сфера попадает под действие различных документов десятка ведомств — от Роспатента и Роспотребнадзора до Минпромторга и Минсельхоза. При этом единого органа управления отрасли нет. Тем не менее есть связующее звено — между бизнесом, клиентом и государством, это Торгово-промышленная палата России. Одна из главных ее задач — сделать так, чтобы изменения в законодательстве были как можно более безболезненными для игроков рынка. Для этого важен диалог и взаимопонимание как внутри отрасли, так и предпринимателей с государством.