Источник жизни: может ли вода из Башкирии попасть на прилавки федеральных магазинов?

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
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Updated Сегодня, 10:27
В Башкортостане на сегодняшний день более 30 предприятий производят бутилированную питьевую воду, из них около половины фасуют минеральные напитки. По словам президента Союза производителей бутилированных вод Алены Кондратьевой, в республике наметился тренд: выпуск сладких газировок снижается, производство питьевых и минеральных напитков — увеличивается. По ее словам, у Башкортостана есть потенциал для наращивания присутствия в федеральных торговых сетях. При этом местные производители подчеркивают, что пробиться на российские прилавки с местной продукцией очень сложно — ценовая политика далеко не всегда выгодна производителям.
В настоящее время рынок упакованной воды в России оценивается почти в 450 млрд руб. (в т. ч. собственное производство и импорт), при этом за последние семь лет рынок вырос вдвое. Сейчас в стране около 2000 производителей бутилированной воды, больше половины рынка приходится всего на 20 предприятий. Лидирует IDS «Боржоми», который помимо воды своего бренда выпускает «Святой источник». На втором месте по объемам продаж — «Холдинг Аква» (бренды «Нарзан», «Ессентуки»), на третьем — «Аквалайф» (бренд «Черноголовка»).
Что касается Башкирии, то в числе крупнейших производителей бутилированной питьевой воды в регионе — это ООО «Красный Ключ». Предприятие, расположенное в Нуримановском районе республики использует воду из родника Красный Ключ, крупнейшего источника питьевой воды в России. Максимальная производительность — 156 тысяч бутылок в смену, при этом производство модернизируется: в 2022 году инвестпроект с объемом вложений более 100 млн руб. был нацелен заменить действующую линию розлива и увеличить мощность с 2 тыс. бутылок в час до 6 тыс. Эту инициативу компания в свое время представила на «Инвестчасе» у Главы республики, при этом проект вошел в число приоритетных.
— Несмотря на все трудности, которые существуют, — внешние и внутренние, за последний год именно в сегменте воды произошла регистрация огромного количества новых отечественных продуктов, которые оказались востребованными. И это позволяет надеяться на то, что этот рынок будет развиваться и дальше, — отметил председатель Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов.
Производители называют рынок бутилированной воды одной из самых зарегулированных отраслей России. Эта сфера попадает под действие различных документов десятка ведомств — от Роспатента и Роспотребнадзора до Минпромторга и Минсельхоза. При этом единого органа управления отрасли нет. Тем не менее есть связующее звено — между бизнесом, клиентом и государством, это Торгово-промышленная палата России. Одна из главных ее задач — сделать так, чтобы изменения в законодательстве были как можно более безболезненными для игроков рынка. Для этого важен диалог и взаимопонимание как внутри отрасли, так и предпринимателей с государством.
— В межотраслевом смысле это работа в рамках межотраслевого экспертного совета, где представлены основные национальные ассоциации производителей, поставщиков и вся торговля. Мы стараемся вот уже почти 10 лет разрешать конфликты, которые время от времени происходят между участниками рынка. Что касается интересов потребителей, здесь мы работаем с системой «Честный знак», чтобы не допускать сложностей, которые возникают при функционировании этой системы и гарантируют безопасность и качество питьевой воды для потребителей. И третье направление — это работа с органами власти. Здесь работа ведется и по техническим регламентам, по контролю за соблюдением законодательства о торговых марках, и работа с Минпромторгом, — подчеркивает председатель Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов.
Одно из последних нововведений в сфере производства упакованной воды в том, что теперь утилизировать упаковку должен ее производитель, а не производитель товара. Если он не может переработать, то нужно заплатить экосбор — причем тарифы в этом году выросли. Игроки рынка говорят: финансовая нагрузка на бизнес в этот переходный период увеличилась в несколько раз, и бизнесу часто не хватает оборотных средств на все эти изменения.
В Башкирии удалось подать интересный с точки зрения экономики и экологии пример. Так, на Экологическом форуме в прошлом году была представлена вода местного производителя «Красный ключ» в инновационной упаковке, которую изготовили из полимерной гранулы Vivilen, произведенной на ПОЛИЭФе, с содержанием переработанного пластика. То есть два башкирских предприятия стали частью одного замкнутого цикла.
— Такая кооперация, естественно, на пользу республике, с какой стороны ни посмотри. Мы предоставляем ПОЛИЭФу меры федеральной и региональной поддержки. Компания ранее получила льготный заем федерального Фонда развития промышленности на 1,2 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций СИБУРа — 4,1 миллиарда рублей. Реализация этого инвестпроекта внесет значимый вклад в импортозамещение ПЭТФ из азиатского региона и удовлетворит растущий спрос на пищевую упаковку от отечественных производителей молочной продукции, питьевых и минеральных вод, растительных масел и прохладительных напитков, — прокомментировал заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.
Отметим, что Vivilen rPET содержит до 25-30% вторичного пластика и по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступает первичному полимеру, соответствует нормативным требованиям пищевой безопасности и готов к использованию в производстве упаковки напитков и продуктов питания. А в качестве сырья для производства этой гранулы используются переработанные пластиковые бутылки, собранные в рамках региональной программы раздельного сбора отходов. С весны 2023-го «Красный ключ» в экоупаковке уже появилась в торговых сетях Уфы. Примечательно, что после использования бутылки из Vivilen можно снова сдать на переработку, сделав цикл практически бесконечным. При этом производственные мощности ПОЛИЭФа способны дать вторую жизнь 1,7 млрд пластиковых бутылок ежегодно.