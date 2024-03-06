Физики Башкирии нашли устройство для фиксации загрязнений воздуха

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
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Updated Сегодня, 17:04
Новую разработку запатентовали ученые Уфимского университета науки и технологий. На данный момент приборы в виде тонкопленочных структур тестируются.
Их размеры не превышают 100 нанометров, а каждый сенсор изготовлен из определенного соединения для распознавания вещества. Над прибором работала команда из 20 физиков.
Результаты исследований уже подтвердили все теоретические расчеты. Они могут использоваться нефтяниками, медиками, экологами.
Ранее в башкирском Салавате содержание бензола почти в 3 раза превысило норму. Вещество обнаружили в воздухе над городом. Оно пагубно влияет на центральную нервную систему, а превышения могут довести до смерти.