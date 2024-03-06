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Электромонтажник из Башкирии погиб в зоне СВО

Электромонтажник из Башкирии погиб в зоне СВО

6 марта 2024, 15:49
Фото: Администрация Октябрьского
В Октябрьском простились с 21-летним Марселем Хисаевым. Молодой человек погиб в ходе спецоперации, исполняя свой воинский долг. Об этом сообщила администрация города.

Мужчина родился 27 августа 2002 года в Октябрьском, проучился все 11 лет в школе №1.После уехал в Екатеринбург, где проработал электромонтажником в компании «Технологии Урала».

Администрация отметила, что молодой человек заключил контракт и решил отправиться в зону СВО. Он служил наводчиком второго отделения мотострелкового взвода и проявил себя «смело и решительно».

Рядовой Хисаев погиб 17 февраля при выполнении специальных боевых задач. Провожать его пришли родные и друзья. На прощальном митинге выступили депутат Курултая Башкортостана Алексей Шмелев, глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский. Минутой молчания местные почтили память героя.

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#Башкортостан#Смерть#Октябрьский#СВО#Марина Шорина
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