Электромонтажник из Башкирии погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Мужчина родился 27 августа 2002 года в Октябрьском, проучился все 11 лет в школе №1.После уехал в Екатеринбург, где проработал электромонтажником в компании «Технологии Урала».
Администрация отметила, что молодой человек заключил контракт и решил отправиться в зону СВО. Он служил наводчиком второго отделения мотострелкового взвода и проявил себя «смело и решительно».
Рядовой Хисаев погиб 17 февраля при выполнении специальных боевых задач. Провожать его пришли родные и друзья. На прощальном митинге выступили депутат Курултая Башкортостана Алексей Шмелев, глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский. Минутой молчания местные почтили память героя.