«Единая Россия» готовит поздравления российским женщинам к 8 Марта

Активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» будут раздавать цветы и открытки женщинам на улицах городов. Антон Демидов, председатель «Молодой Гвардии Единой России», отметил, что особое внимание будет уделено женщинам, связанным с вооруженными силами, а также медицинским работникам, включая тех, кто работает в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР. Об этом пишет сайт ER.RU.