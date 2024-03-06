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«Единая Россия» готовит поздравления российским женщинам к 8 Марта

«Единая Россия» готовит поздравления российским женщинам к 8 Марта

6 марта 2024, 15:23
Фото: ER.RU
К празднику 8 Марта «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют поздравления для различных категорий женщин, включая многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, а также участниц волонтерских миссий партии.

Андрей Турчак, секретарь генсовета партии, отметил важную роль женщин в различных сферах жизни, в том числе и в партийной деятельности, выражая им благодарность за заботу, чуткость и неравнодушие.

В рамках акции «Твоя весна», проводимой в штабах общественной поддержки в 77 регионах, будут организованы разнообразные мероприятия для женщин, включая творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

«Единая Россия» проводит также Неделю женского здоровья — серию консультаций, лекций и тренировок — в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».

 

Активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» будут раздавать цветы и открытки женщинам на улицах городов. Антон Демидов, председатель «Молодой Гвардии Единой России», отметил, что особое внимание будет уделено женщинам, связанным с вооруженными силами, а также медицинским работникам, включая тех, кто работает в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР. Об этом пишет сайт ER.RU.

Молодогвардейцы также намерены подарить цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы в день праздника.

«В преддверии первого весеннего праздника мы стремимся охватить поздравлениями и словами благодарности как можно больше женщин нашей республики. Мы, как и, наверное, большинство мужчин, заранее позаботились об этом и подготовили ряд мероприятий для представительниц прекрасного пола.

Так, накануне 8 Марта активисты партии «Единая Россия» встретились с представительницами партийных проектов «Женское движение Единой России» и «Моя карьера с Единой Россией», поздравили с наступающими праздниками, выразили им благодарность и вручили цветы.

В преддверии праздника депутаты «Единой России» также планируют посетить больницы, школы, детские сады и дома ребенка, где большую часть коллектива составляют женщины, а также волонтерские объединения, которые оказывают неоценимую поддержку участникам СВО — собирают гумпомощь, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.

Адресные поздравления от партийцев и депутатов всех уровней в этот день примут женщины — ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла, а также жены и матери, чьи мужья и сыновья сегодня участвуют в специальной военной операции», — поделился Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия».

#Общество
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