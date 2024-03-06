Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
По его словам, Нуланд занимала ответственную должность в американском правительстве и часто использовала «печеньки Госдепа» как универсальный инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Тем не менее, если речь зашла об отставке Нуланд, это говорит о неэффективности этого метода, добавил Белик. Об этом пишет RT.
Парламентарий также отметил, что антироссийские санкции обернулись против западных стран и прежде всего США, поскольку они сильно ударили по американской экономической и политической системе.