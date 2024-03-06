По его словам, Нуланд занимала ответственную должность в американском правительстве и часто использовала «печеньки Госдепа» как универсальный инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Тем не менее, если речь зашла об отставке Нуланд, это говорит о неэффективности этого метода, добавил Белик. Об этом пишет RT.