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Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Депутат: Отставка Нуланд влечет изменения в политической сфере

6 марта 2024, 14:00
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик считает, что после ухода в отставку заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд непременно последуют изменения в политической сфере.

По его словам, Нуланд занимала ответственную должность в американском правительстве и часто использовала «печеньки Госдепа» как универсальный инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Тем не менее, если речь зашла об отставке Нуланд, это говорит о неэффективности этого метода, добавил Белик. Об этом пишет RT.

Парламентарий также отметил, что антироссийские санкции обернулись против западных стран и прежде всего США, поскольку они сильно ударили по американской экономической и политической системе.

#Политика
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