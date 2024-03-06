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В Нуримановском районе Башкирии похоронили ефрейтора, погибшего на СВО

Боец из Башкирии вернулся на родину с ранением, но погиб, вновь отправившись на СВО

6 марта 2024, 10:52

В Нуримановском районе Башкирии похоронили ефрейтора, погибшего на СВО

Парень в 20 лет стал участником СВО, был награждён медалью Суворова, а вернувшись домой, работал на автомойке.

В Нуримановском районе прошла церемония прощания с ефрейтором Аликом Мердияновым. Об этом сообщил глава районной администрации Вилдан Ситдиков.

Алик Мердиянов родился в Уфе, затем перехал в деревню Укарлино Нуримановского района 4 января 2002 года. Отучившись в лицее села Байгильдино, он получил профессию сварщика. В 2020 году он отправился служить в армию, после срочной службы подписал контракт с ВС РФ.

С 28 февраля по 23 мая 2022 года Алик Мердиянов участвовал в СВО, был старшим снайпером. Там он получил два осколочных ранения. За то, что он вынес с поля боя четырёх раненных, его наградили медалью Суворова.

Ранее парень был награждён медалью СувороваРанее парень был награждён медалью Суворова
Ранее парень был награждён медалью Суворова

Из-за ранения он уволился из рядов ВС РФ, вернувшись на малую родину, где ухаживал за больной матерью и работал на автомойке. Однако через некоторое время вновь попал на фронт. На этот раз живым домой он не приехал.

Алика Мердиянова похоронили в деревне Укарлино.

Месяц назад в Нуримановском районе простились с Евгением Матерковым, ранее трудившимся пожарным.

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО пожарным Евгением Матерковым
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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Нуримановский район
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