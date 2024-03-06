Боец из Башкирии вернулся на родину с ранением, но погиб, вновь отправившись на СВО

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Нуримановском районе прошла церемония прощания с ефрейтором Аликом Мердияновым. Об этом сообщил глава районной администрации Вилдан Ситдиков.
Алик Мердиянов родился в Уфе, затем перехал в деревню Укарлино Нуримановского района 4 января 2002 года. Отучившись в лицее села Байгильдино, он получил профессию сварщика. В 2020 году он отправился служить в армию, после срочной службы подписал контракт с ВС РФ.
С 28 февраля по 23 мая 2022 года Алик Мердиянов участвовал в СВО, был старшим снайпером. Там он получил два осколочных ранения. За то, что он вынес с поля боя четырёх раненных, его наградили медалью Суворова.
Из-за ранения он уволился из рядов ВС РФ, вернувшись на малую родину, где ухаживал за больной матерью и работал на автомойке. Однако через некоторое время вновь попал на фронт. На этот раз живым домой он не приехал.
Алика Мердиянова похоронили в деревне Укарлино.
Месяц назад в Нуримановском районе простились с Евгением Матерковым, ранее трудившимся пожарным.