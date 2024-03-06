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Published Сегодня, 03:41

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Updated Сегодня, 03:43

Блогер BadComedian из Башкирии выиграл дело о хранении оружия

Блогер BadComedian из Башкирии выиграл дело о хранении оружия

6 марта 2024, 03:41
Фото: Скриншот / https://youtube.com
Родившийся в Стерлитамаке кинокритик отметил, что лицензия на боевое оружие действует до 2026 года, а значит его хранение является законным.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, рассказал о выигранном судебном разбирательстве о якобы незаконном хранении оружия. В последнем его уличили правоохранительные органы, которые, однако, не смогли доказать, что срок лицензии на хранение оружия подошёл к концу.

История началась осенью 2023 года. Тогда телеграм-канал Mash опубликовал пост, который написал, что Евгений Баженов два года не продлевал лицензию на оружие. Росгвардия наведалась к блогеру с проверкой и выписала штраф, а прокуратура потребовала у суда Московской области изъять оружие и запретить пользоваться им.

Сам Евгений заявил, что ружьё у него действительно есть, но лицензия на него действует до 2026 года. В своём новом видео он сказал, что информация в СМИ оказалась неверной.

Также BadComedian сообщил, что уведомление о передаче дела в суд было отправлено ему «Почтой России» через Санкт-Петербург, из-за чего дошло лишь через месяц после судебного заседания первой инстанции.

Уведомление о суде проделало странный и длинный путьУведомление о суде проделало странный и длинный путь
Уведомление о суде проделало странный и длинный путь
Фото: Скриншот / www.youtube.com/

В апелляции защита кинокритика представила документы, свидетельствующие о действующей лицензии и законности хранения оружия.

— Судья согласилась с доводами, а прокуратура решила «свернуть» обвинения. — Евгений Баженов.

По мнению блогера, для того, чтобы избежать неприятностей с законом, необходимо отслеживать дела на сайтах судов.

#Общество#Видео#Уфа#Стерлитамак#Новости Башкирии#Блогер#Идэль Гумеров#BadComedian
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