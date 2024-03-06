Блогер BadComedian из Башкирии выиграл дело о хранении оружия

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, рассказал о выигранном судебном разбирательстве о якобы незаконном хранении оружия. В последнем его уличили правоохранительные органы, которые, однако, не смогли доказать, что срок лицензии на хранение оружия подошёл к концу.
История началась осенью 2023 года. Тогда телеграм-канал Mash опубликовал пост, который написал, что Евгений Баженов два года не продлевал лицензию на оружие. Росгвардия наведалась к блогеру с проверкой и выписала штраф, а прокуратура потребовала у суда Московской области изъять оружие и запретить пользоваться им.
Сам Евгений заявил, что ружьё у него действительно есть, но лицензия на него действует до 2026 года. В своём новом видео он сказал, что информация в СМИ оказалась неверной.
Также BadComedian сообщил, что уведомление о передаче дела в суд было отправлено ему «Почтой России» через Санкт-Петербург, из-за чего дошло лишь через месяц после судебного заседания первой инстанции.
В апелляции защита кинокритика представила документы, свидетельствующие о действующей лицензии и законности хранения оружия.
— Судья согласилась с доводами, а прокуратура решила «свернуть» обвинения. — Евгений Баженов.
По мнению блогера, для того, чтобы избежать неприятностей с законом, необходимо отслеживать дела на сайтах судов.