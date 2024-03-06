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Бастрыкин наградил главу следкома в Башкирии

Бастрыкин наградил главу следкома в Башкирии

6 марта 2024, 14:10
Фото: Следком
Руководитель следственного управления СКР по Башкортостану Владимир Архангельский получил медаль из рук председателя федерального аппара Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалиста отметили «за верность служебному долгу». Все случилось в ходе коллегии по итогам работы следственных органов в 2023 году. В торжественной обстановке Архангельский получил медаль за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную службу.

Отметим, что нынешний руководитель следкома возглавляет ведомство менее года. До этого он работал в Пензенской области — сотрудником прокуратуры и следователем по особо важным делам.

В следующем году глава регионального ведомства будет праздновать 50-летие. За годы службы он получил медали «За безупречную службу», «За заслуги», «За отличие», «За создание следственных органов в Крыму».

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#Общество#Башкортостан#Следком#Александр Бастрыкин#Марина Шорина#Владимир Архангельский
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