Бастрыкин наградил главу следкома в Башкирии

Специалиста отметили «за верность служебному долгу». Все случилось в ходе коллегии по итогам работы следственных органов в 2023 году. В торжественной обстановке Архангельский получил медаль за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную службу.