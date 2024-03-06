Бастрыкин наградил главу следкома в Башкирии

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Специалиста отметили «за верность служебному долгу». Все случилось в ходе коллегии по итогам работы следственных органов в 2023 году. В торжественной обстановке Архангельский получил медаль за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную службу.
Отметим, что нынешний руководитель следкома возглавляет ведомство менее года. До этого он работал в Пензенской области — сотрудником прокуратуры и следователем по особо важным делам.
В следующем году глава регионального ведомства будет праздновать 50-летие. За годы службы он получил медали «За безупречную службу», «За заслуги», «За отличие», «За создание следственных органов в Крыму».