50 кг муки могут получить уфимцы за знание истории города

В рамках мероприятий будут работать семь интерактивных площадок, соответствующих праздничному духу каждого из дней масленичной недели. В частности, жителям и гостям столицы предлагается встретить весну с чаем, блинами, активными играми, конкурсами и концертными номерами. Посетителей встретят скоморохи, ряженые и ростовые куклы. Также на площади будут организованы фотозоны и мастер-классы ремесленников.