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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Известна основная площадка проведения мероприятий в честь Масленицы в Уфе

50 кг муки могут получить уфимцы за знание истории города

6 марта 2024, 12:01
Фото: 1MI

Известна основная площадка проведения мероприятий в честь Масленицы в Уфе

Программу праздничных мероприятий публикует администрация Уфы.

«Уфимская масленица» пройдет с 12:00 до 17:00 на площади имени Ленина в субботу, 16 марта, в Уфе с 12:00 до 17:00. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

В рамках мероприятий будут работать семь интерактивных площадок, соответствующих праздничному духу каждого из дней масленичной недели. В частности, жителям и гостям столицы предлагается встретить весну с чаем, блинами, активными играми, конкурсами и концертными номерами. Посетителей встретят скоморохи, ряженые и ростовые куклы. Также на площади будут организованы фотозоны и мастер-классы ремесленников.

В этот день также пройдет акция «Добрый блин», в ходе которой известные жители и почетные гости испекут масленичный блин и продадут его на аукционе. Вырученные средства будут направлены в поддержку участников специальной военной операции

Также состоится интерактивный квест на знание истории Уфы. Призовой фонд — 450 кг муки. В квесте будет девять победителей, каждый из которых получит по 50 кг муки.

#Общество#Город#Праздники#Азамат Нухов#Праздничные мероприятия
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