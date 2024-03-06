50 кг муки могут получить уфимцы за знание истории города

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
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«Уфимская масленица» пройдет с 12:00 до 17:00 на площади имени Ленина в субботу, 16 марта, в Уфе с 12:00 до 17:00. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
В рамках мероприятий будут работать семь интерактивных площадок, соответствующих праздничному духу каждого из дней масленичной недели. В частности, жителям и гостям столицы предлагается встретить весну с чаем, блинами, активными играми, конкурсами и концертными номерами. Посетителей встретят скоморохи, ряженые и ростовые куклы. Также на площади будут организованы фотозоны и мастер-классы ремесленников.
В этот день также пройдет акция «Добрый блин», в ходе которой известные жители и почетные гости испекут масленичный блин и продадут его на аукционе. Вырученные средства будут направлены в поддержку участников специальной военной операции
Также состоится интерактивный квест на знание истории Уфы. Призовой фонд — 450 кг муки. В квесте будет девять победителей, каждый из которых получит по 50 кг муки.