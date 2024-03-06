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Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

В Благоварском районе Башкирии простились с участником СВО

45-летний киномеханик из Башкирии погиб на СВО

6 марта 2024, 03:12

В Благоварском районе Башкирии простились с участником СВО

Мужчина служил помощником гранатомётчика. Его похоронили на малой родине.

В деревне Домбровка Благоварского района в последний путь проводили участника СВО Айрата Шайхутова. Об этом рассказал глава администрации Благоварского района Марат Юупов.

Айрат Шайхутов родился 18 ноября 1978 года в деревне Домбровка. В 1994 году он выпустился из средней школы села Коб-Покровка, после чего прошёл курсы подготовки киномеханика при Районном Дворце культуры.

16 сентября 2023 года принял решение отправиться в зону СВО. Там он стал помощником гранатомётчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода.

14 февраля 2024 года мужчина погиб.

Ранее жители деревни Домбровка обратились к властям с требованием починить дорогу, которая не ремонтировалась почти 40 лет. В начале недели стало известно о смерти офицера, родившегося в Благоварском районе.

Офицер из Башкирии был призван по мобилизации и погиб на СВО
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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Благоварский район
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