45-летний киномеханик из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
В деревне Домбровка Благоварского района в последний путь проводили участника СВО Айрата Шайхутова. Об этом рассказал глава администрации Благоварского района Марат Юупов.
Айрат Шайхутов родился 18 ноября 1978 года в деревне Домбровка. В 1994 году он выпустился из средней школы села Коб-Покровка, после чего прошёл курсы подготовки киномеханика при Районном Дворце культуры.
16 сентября 2023 года принял решение отправиться в зону СВО. Там он стал помощником гранатомётчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода.
14 февраля 2024 года мужчина погиб.
Ранее жители деревни Домбровка обратились к властям с требованием починить дорогу, которая не ремонтировалась почти 40 лет. В начале недели стало известно о смерти офицера, родившегося в Благоварском районе.