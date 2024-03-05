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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Пользователи «Тинькофф» жалуются на сбой в приложении

Жители Башкирии сообщили о сбое в приложении «Тинькофф»

5 марта 2024, 14:10
Фото: 1MI

Пользователи «Тинькофф» жалуются на сбой в приложении

Пользователи банка «Тинькофф» из Башкирии жалуются на сбой в работе приложения. У них не открывается даже главный экран. На это обратил внимание и корреспондент Mkset.

Клиентам банка недоступно приложение — на главном экране предупреждают о проблемах. Их обещают решить в ближайшее время. Дальше некоторые могут попасть к странице с банковскими картами, но других не пропускает система даже туда.

Сбой в «Тинькофф» 5 мартаСбой в «Тинькофф» 5 марта
Сбой в «Тинькофф» 5 марта
Фото: Скриншот

Проблемы зарегистрировали после 16:00 по московскому времени. Судя по данным портала DownDetector, у 72% пользователей просто не работает сервис. Еще четверть обращений связаны со сбоем в приложении, а 3% заметили проблемы со входом.

Больше всего сообщений в Москве, Санкт-Петербурге и регионах Приволжского федерального округа. Клиенты банка в социальных сетях рассказывают, что проблемы наблюдались и накануне вечером. Им пришлось перезапускать приложение, чтобы прошла оплата.

«После ввода суммы для перевода на кнопке крутилось колесико и все. Так что в последнее время с приложением все не очень хорошо», — заметили россияне.

Напомним, что правительство Башкирии решило перевести транспортные карты «Алга» на «Тинькофф». Банк стал эквайером после отзыва лицензии у QIWI.

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#Технологии#Башкортостан#Банк#Тинькофф#Марина Шорина
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