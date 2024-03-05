Жители Башкирии сообщили о сбое в приложении «Тинькофф»

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Клиентам банка недоступно приложение — на главном экране предупреждают о проблемах. Их обещают решить в ближайшее время. Дальше некоторые могут попасть к странице с банковскими картами, но других не пропускает система даже туда.
Проблемы зарегистрировали после 16:00 по московскому времени. Судя по данным портала DownDetector, у 72% пользователей просто не работает сервис. Еще четверть обращений связаны со сбоем в приложении, а 3% заметили проблемы со входом.
Больше всего сообщений в Москве, Санкт-Петербурге и регионах Приволжского федерального округа. Клиенты банка в социальных сетях рассказывают, что проблемы наблюдались и накануне вечером. Им пришлось перезапускать приложение, чтобы прошла оплата.
«После ввода суммы для перевода на кнопке крутилось колесико и все. Так что в последнее время с приложением все не очень хорошо», — заметили россияне.
Напомним, что правительство Башкирии решило перевести транспортные карты «Алга» на «Тинькофф». Банк стал эквайером после отзыва лицензии у QIWI.