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Житель Башкирии съел органы своего соседа

Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера

5 марта 2024, 10:46
Фото: 1MI

Житель Башкирии съел органы своего соседа

По данным местных жителей, молодой парень убил пенсионера и употребил его внутренности.

Происшествие случилось в конце февраля, но уже обросло жуткими подробностями. Согласно официальным данным Следственного комитета 47-летний житель района пил несколько дней. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вломился в дом к соседнему пенсионеру, с которым никогда не общался и ударил его по голове топором несколько раз. Испугавшись содеянного, подозреваемый убежал. Мужчина направился прямиком в магазин, где украв алкоголь, продолжил пить. Продавщица позвонила в полицию, его задержали и закрыли. Находясь в административном аресте, он сознался в убийстве и все рассказал полицейским.

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Однако, по словам местных жителей, все не так просто. У убитого пенсионера мужчина вырезал сердце и забрав орган с собой он пошел гулять по деревне. Находясь на остановке, он несколько раз сердце покойника укусил, а потом отдал его местной жительнице, которая от шока не могла пошевелиться.

В полиции подозреваемый рассказал, что некие голоса ему посоветовали убить деда и съесть его внутренности. Сейчас он задержан и находится под стражей.

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