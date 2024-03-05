Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Происшествие случилось в конце февраля, но уже обросло жуткими подробностями. Согласно официальным данным Следственного комитета 47-летний житель района пил несколько дней. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вломился в дом к соседнему пенсионеру, с которым никогда не общался и ударил его по голове топором несколько раз. Испугавшись содеянного, подозреваемый убежал. Мужчина направился прямиком в магазин, где украв алкоголь, продолжил пить. Продавщица позвонила в полицию, его задержали и закрыли. Находясь в административном аресте, он сознался в убийстве и все рассказал полицейским.
Однако, по словам местных жителей, все не так просто. У убитого пенсионера мужчина вырезал сердце и забрав орган с собой он пошел гулять по деревне. Находясь на остановке, он несколько раз сердце покойника укусил, а потом отдал его местной жительнице, которая от шока не могла пошевелиться.
В полиции подозреваемый рассказал, что некие голоса ему посоветовали убить деда и съесть его внутренности. Сейчас он задержан и находится под стражей.