Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера

Происшествие случилось в конце февраля, но уже обросло жуткими подробностями. Согласно официальным данным Следственного комитета 47-летний житель района пил несколько дней. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вломился в дом к соседнему пенсионеру, с которым никогда не общался и ударил его по голове топором несколько раз. Испугавшись содеянного, подозреваемый убежал. Мужчина направился прямиком в магазин, где украв алкоголь, продолжил пить. Продавщица позвонила в полицию, его задержали и закрыли. Находясь в административном аресте, он сознался в убийстве и все рассказал полицейским.