Высокотехнологичные МСП по льготной программе кредитования привлекли 34 млрд рублей

Как пишет ТАСС, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о заключении 240 договоров с момента запуска программы кредитования через МСП Банк. Из них 152 соглашения были подписаны в 2023 году. Исаевич подчеркнул, что льготное кредитование для высокотехнологичных инновационных компаний представляет собой инструмент активной поддержки малого и среднего бизнеса в отраслях, имеющих стратегическое значение для государства. Их поддержка помогает ускорять темпы импортозамещения по стратегически важным направлениям, повышать уровень технологического суверенитета России, стимулирует российские высокотехнологичные предприятия к дальнейшему развитию.