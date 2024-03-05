Высокотехнологичные МСП по льготной программе кредитования привлекли 34 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как пишет ТАСС, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о заключении 240 договоров с момента запуска программы кредитования через МСП Банк. Из них 152 соглашения были подписаны в 2023 году. Исаевич подчеркнул, что льготное кредитование для высокотехнологичных инновационных компаний представляет собой инструмент активной поддержки малого и среднего бизнеса в отраслях, имеющих стратегическое значение для государства. Их поддержка помогает ускорять темпы импортозамещения по стратегически важным направлениям, повышать уровень технологического суверенитета России, стимулирует российские высокотехнологичные предприятия к дальнейшему развитию.
Возможностями льготной кредитной программы для высокотехнологичных инновационных МСП уже воспользовались предприятия, представляющие почти 40 субъектов Российской Федерации. Регионами-лидерами стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Пермский край, Татарстан, Челябинская область.
Лидерами среди отраслей стали разработка компьютерного программного обеспечения, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, создание и использование баз данных и информационных ресурсов, вычислительная техника и IT, производство химических продуктов, осветительное оборудование, производство лекарственных препаратов и других.
По словам Александра Исаевича, в настоящее время 3 из 4 предприятий, занимающихся научными исследованиями и разработками, относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. Потенциал высокотехнологичных малых и средних предприятий является весьма значительным. Такие компании способны перестраиваться быстрее и давать импульс развитию экономики в целом, а также помогать развитию других важных направлений.
В Корпорации МСП отметили, что для получения льготного кредита компании должны соответствовать нескольким критериям. Предприятие должно работать в одной из 16 приоритетных отраслей, относиться к сектору малого и среднего предпринимательства, иметь годовую выручку более 100 миллионов рублей при среднегодовом росте не менее 12% и права на результаты интеллектуальной деятельности.