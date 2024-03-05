Варламов вышел из своего рекламного бизнеса накануне запрета рекламы у иноагентов

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Напомним, в «Авторских медиа» — площадка, на которой рекламируются блогеры. Структура, к слову, сама отказалась от работы с теми, кто имеет статус иноагента. Эксперты считают, что Варламов передал актив своему доверенному лицу, чтобы минимизировать ущерб от нового закона, пишет RT.
С 19 февраля текущего года единственной владелицей ООО «Автормедиа» является Екатерина Патюлина. Ранее половину его имел именно Варламов. Сообщается, что в отличие от него Патюлина иноагентом не является, а значит её этот закон не касается.