В Уфе врачи впервые провели сложнейший вид диагностики

«Бригада специалистов через небольшой прокол в коже и, пройдя через печень, установили дренаж желчных протоков, а затем выполнили антеградную биопсию опухоли для проведения гистологического исследования. Предполагаемый клинический диагноз был подтвержден. Данный малоинвазивный способ также позволил облегчить состояние пациента. Он продолжает получать лечение в стационаре», — рассказал Рахматуллин.