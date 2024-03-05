mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В Уфе медики спасли страдающего тяжелой болезнью пожилогого мужчину

В Уфе врачи впервые провели сложнейший вид диагностики

5 марта 2024, 07:08
Фото: Минздрав РБ

В Уфе медики спасли страдающего тяжелой болезнью пожилогого мужчину

Благодаря новому виду диагностики медикам не пришлось проводить операцию.

Врачи Республиканской клинической больницы в Уфе провели 64-летнему мужчине антеградную биопсию опасной опухоли. Как рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, хирурги провели забор биоматериала через печень пациента, благодаря чему удалось поставить диагноз мужчине. Ранее для этого необходимо было проводить операцию.

Пациент поступил в больницу с жалобами на желтуху кожных покровов — недуг появился из-за пропастания опухоли, которая мешала желчи попадать в кишечник.

В Башкирии двое человек попали в больницу после пожара в частном доме
Узнать подробнее

«Бригада специалистов через небольшой прокол в коже и, пройдя через печень, установили дренаж желчных протоков, а затем выполнили антеградную биопсию опухоли для проведения гистологического исследования. Предполагаемый клинический диагноз был подтвержден. Данный малоинвазивный способ также позволил облегчить состояние пациента. Он продолжает получать лечение в стационаре», — рассказал Рахматуллин.

#Уфа#Медицина#Минздрав
Подпишитесь
В Башкирии уточнили цены на посещение природных парков
Сегодня, 04:48
Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера
Сегодня, 10:46
Автослесарь и разведчик из Башкирии погиб на СВО в 40 лет
Сегодня, 10:14
Команда из Башкирии заняла третье место на соревнованиях по конькобежному спорту
Сегодня, 04:35
Экскурсия на площадку: смотрим готовность «Зорге. Премьер»
Вчера, 06:55
«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году
Сегодня, 05:22