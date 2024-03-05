В Уфе врачи впервые провели сложнейший вид диагностики

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Врачи Республиканской клинической больницы в Уфе провели 64-летнему мужчине антеградную биопсию опасной опухоли. Как рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, хирурги провели забор биоматериала через печень пациента, благодаря чему удалось поставить диагноз мужчине. Ранее для этого необходимо было проводить операцию.
Пациент поступил в больницу с жалобами на желтуху кожных покровов — недуг появился из-за пропастания опухоли, которая мешала желчи попадать в кишечник.
«Бригада специалистов через небольшой прокол в коже и, пройдя через печень, установили дренаж желчных протоков, а затем выполнили антеградную биопсию опухоли для проведения гистологического исследования. Предполагаемый клинический диагноз был подтвержден. Данный малоинвазивный способ также позволил облегчить состояние пациента. Он продолжает получать лечение в стационаре», — рассказал Рахматуллин.