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В ППК «РЭО» стартовал прием заявок в международную арт-группу «Зеленый квадрат»

В ППК «РЭО» стартовал прием заявок в международную арт-группу «Зеленый квадрат»

5 марта 2024, 17:19
Фото: reo.ru
В Российском экологическом операторе (РЭО) рассказали о старте нового проекта, организованного при участии арт-кластера «Таврида», — международной арт-группы «Зеленый квадрат». В ее состав войдут художники и экоактивисты со всего мира.

Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, в организации намерены продолжать развитие в творческом направлении. Благодаря общему с «Тавридой» проекту — арт-группе «Зеленый квадрат» — РЭО сможет объединить на одной площадке талантливых молодых художников и активистов в сфере экологии со всех уголков мира. По словам главы РЭО, организация будет оказывать членам арт-группы всевозможную поддержку в реализации их творческих инициатив. Раскрывая таланты художников, РЭО будет способствовать повышению информированности аудитории в области экологической повестки.

5 марта в ходе международного фестиваля молодежи в «Сириусе» организаторы объявили о начале работы международной арт-группы «Зеленый квадрат». Одними из первых в состав группы вошли почетные участники ВФМ-2024 — Медерик Тюрей (Марокко), Муну Дезире Коффи (Кот-д’Ивуар) и Чжан Сяо (КНР), информирует 56orb.ru.

Выступая с речью на мероприятии, PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что создание арт-группы «Зеленый квадрат» является важным шагом на пути к повышению экологической осведомленности населения.

«Мы убеждены, что искусство — еще один эффективный способ привлечения внимания к вопросам защиты окружающей среды», — резюмировал специалист.

Заявку на вступление в ряды участников арт-группы «Зеленый квадрат» можно подать на сайте.

#Общество
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