В ППК «РЭО» стартовал прием заявок в международную арт-группу «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, в организации намерены продолжать развитие в творческом направлении. Благодаря общему с «Тавридой» проекту — арт-группе «Зеленый квадрат» — РЭО сможет объединить на одной площадке талантливых молодых художников и активистов в сфере экологии со всех уголков мира. По словам главы РЭО, организация будет оказывать членам арт-группы всевозможную поддержку в реализации их творческих инициатив. Раскрывая таланты художников, РЭО будет способствовать повышению информированности аудитории в области экологической повестки.
5 марта в ходе международного фестиваля молодежи в «Сириусе» организаторы объявили о начале работы международной арт-группы «Зеленый квадрат». Одними из первых в состав группы вошли почетные участники ВФМ-2024 — Медерик Тюрей (Марокко), Муну Дезире Коффи (Кот-д’Ивуар) и Чжан Сяо (КНР), информирует 56orb.ru.
Выступая с речью на мероприятии, PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что создание арт-группы «Зеленый квадрат» является важным шагом на пути к повышению экологической осведомленности населения.
«Мы убеждены, что искусство — еще один эффективный способ привлечения внимания к вопросам защиты окружающей среды», — резюмировал специалист.
Заявку на вступление в ряды участников арт-группы «Зеленый квадрат» можно подать на сайте.