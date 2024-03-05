В ППК «РЭО» стартовал прием заявок в международную арт-группу «Зеленый квадрат»

Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, в организации намерены продолжать развитие в творческом направлении. Благодаря общему с «Тавридой» проекту — арт-группе «Зеленый квадрат» — РЭО сможет объединить на одной площадке талантливых молодых художников и активистов в сфере экологии со всех уголков мира. По словам главы РЭО, организация будет оказывать членам арт-группы всевозможную поддержку в реализации их творческих инициатив. Раскрывая таланты художников, РЭО будет способствовать повышению информированности аудитории в области экологической повестки.