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В Башкирии с предпринимателей взыщут 322 миллиона рублей

В Башкирии суд обязал коммерсантов вернуть людям 322 млн рублей

5 марта 2024, 11:13
Фото: 1MI

В Башкирии с предпринимателей взыщут 322 миллиона рублей

Финальное заседание суда о громком деле похитителей миллионов рублей прошло в Стерлитамаке.

Там, прокурор через суд обязал бывшего руководителя «Единой торгово-закупочной компании» и троих ее сотрудников вернуть дольщикам, которые вложили средства в строительство домов 322 млн рублей из личных средств.

Осужденных приговорили по двум статьям — это мошенничество в особо крупном размере и обман в сфере кредитования. Из материалов дела следует, что в с 2012 по 2016 года мужчины организовали широкую рекламную кампанию по привлечению средств дольщиков к строительству нового жилого комплекса в Стерлитамаке. Людям обещали комфортное и современное жилье по ценам ниже рыночным. Множество людей поддались соблазну и вложили свои средства в несуществующие дома.

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Также осужденные набрали кредитов под фактически проданные недостроенные квартиры. Все собранные деньги они потратили на свои нужды и людям никакой объект не сдали. В итоге. Появились сотни обманутых дольщиков.

В соответствии с требованиями законодательства потерпевшим гражданам публично-правовая компания «Фонд развития территорий» выплатила денежные средства на общую сумму более 321 млн рублей. Сейчас эти средства компания взыскивает с осужденных.

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