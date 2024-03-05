В Башкирии суд обязал коммерсантов вернуть людям 322 млн рублей

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Там, прокурор через суд обязал бывшего руководителя «Единой торгово-закупочной компании» и троих ее сотрудников вернуть дольщикам, которые вложили средства в строительство домов 322 млн рублей из личных средств.
Осужденных приговорили по двум статьям — это мошенничество в особо крупном размере и обман в сфере кредитования. Из материалов дела следует, что в с 2012 по 2016 года мужчины организовали широкую рекламную кампанию по привлечению средств дольщиков к строительству нового жилого комплекса в Стерлитамаке. Людям обещали комфортное и современное жилье по ценам ниже рыночным. Множество людей поддались соблазну и вложили свои средства в несуществующие дома.
Также осужденные набрали кредитов под фактически проданные недостроенные квартиры. Все собранные деньги они потратили на свои нужды и людям никакой объект не сдали. В итоге. Появились сотни обманутых дольщиков.
В соответствии с требованиями законодательства потерпевшим гражданам публично-правовая компания «Фонд развития территорий» выплатила денежные средства на общую сумму более 321 млн рублей. Сейчас эти средства компания взыскивает с осужденных.