В Башкирии суд обязал коммерсантов вернуть людям 322 млн рублей

Осужденных приговорили по двум статьям — это мошенничество в особо крупном размере и обман в сфере кредитования. Из материалов дела следует, что в с 2012 по 2016 года мужчины организовали широкую рекламную кампанию по привлечению средств дольщиков к строительству нового жилого комплекса в Стерлитамаке. Людям обещали комфортное и современное жилье по ценам ниже рыночным. Множество людей поддались соблазну и вложили свои средства в несуществующие дома.