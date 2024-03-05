Уроженка Башкирии спела с Катей Лель

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Во время первого выпуска 20-летняя девушка спела хит «Мой мармеладный» с автором песни Катей Лель. В жюри оказались Егор Дружинин, Анна Хилькевич, Клава Кока, наставниками для исполнителей выбрали Сергея Жукова и Сергея Шнурова.
Соперниками Насретдиновой стали 16 исполнителей. После выступлений в дуэтах с приглашенными артистами участников подвергали критике и распределяли по командам.
Согласно правилам, один из певцов должен покинуть проект. Лель заметила, как девушка из Башкирии «старалась не показать свое волнение». Шнуров же добавил, что Насретдиновой не хватило «кокетства», из-за чего певица попала в команду Жукова.
Насретдинова является выпускницей лицея №9. Во время обучения она пела в составе вокального ансамбля «Подсолнух», была солисткой группы «НеБарби», танцевала в студии танца «Индиго» и участвовала в городских концертах. Сейчас она обучается на вокальном отделении Московского губернского колледжа искусств.