У уфимского клуба «Салават Юлаев» снова появились деньги

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Напомним, что в конце января 2024 года в сети появились данные о том, что все шесть счетов клуба с которых обеспечивалась жизнедеятельность команды, заблокированы. Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщала что финансовая служба была вынуждена просрочить оплату налогов из-за кассового разрыва между денежным траншем и сроком уплаты средств. Да начала марта все операции по счетам были невозможны.
Несмотря на это все обязательства перед игроками и партнерами были выполнены.