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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В налоговой службе сняли блокировку со счетов уфимского хоккейного клуба «Салава

У уфимского клуба «Салават Юлаев» снова появились деньги

5 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI

В налоговой службе сняли блокировку со счетов уфимского хоккейного клуба «Салава

Федеральная налоговая служба разблокировала счета АНО «Хоккейный клуб „Салават Юлаев“», сообщает РБК Уфа.

Напомним, что в конце января 2024 года в сети появились данные о том, что все шесть счетов клуба с которых обеспечивалась жизнедеятельность команды, заблокированы. Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщала что финансовая служба была вынуждена просрочить оплату налогов из-за кассового разрыва между денежным траншем и сроком уплаты средств. Да начала марта все операции по счетам были невозможны.

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Несмотря на это все обязательства перед игроками и партнерами были выполнены.

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