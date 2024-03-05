У уфимского клуба «Салават Юлаев» снова появились деньги

Напомним, что в конце января 2024 года в сети появились данные о том, что все шесть счетов клуба с которых обеспечивалась жизнедеятельность команды, заблокированы. Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщала что финансовая служба была вынуждена просрочить оплату налогов из-за кассового разрыва между денежным траншем и сроком уплаты средств. Да начала марта все операции по счетам были невозможны.