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Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Стало известно, кому требуется биометрический паспорт

Стало известно, кому требуется биометрический паспорт

5 марта 2024, 05:58
Фото: 1MI
С середины 2024 года россиянам, желающим въехать в Европу, понадобится биометрический паспорт.

Как информирует Pravda, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), такой документ потребуется из-за применения в странах Евросоюза новой системы въезда/выезда (EES), которая предусматривает наличие «биометрии» у всех, кто пересекает границу.

В АТОР напомнили о странах, куда россияне могут по-прежнему въезжать с паспортом старого образца: это все государства, не входящие в ЕС, включая Мальдивы, ОАЭ и даже США.

Стоит отметить: входящие в состав Евросоюза Кипр и Ирландия по-прежнему будут доступны для туристов из России, поскольку не собираются подключаться к системе EES и будут штамповать въездные документы вручную.

В связи с этим в комитете Госдумы по экономической политике призвали путешествовать по дружественному Востоку и Югу, а также отметили важность введения взаимного признания паспортов ЕАЭС. При этом депутаты хотели бы ужесточить визовый режим со странами Балтии и Финляндией.

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