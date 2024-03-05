Стало известно, кому требуется биометрический паспорт

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Как информирует Pravda, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), такой документ потребуется из-за применения в странах Евросоюза новой системы въезда/выезда (EES), которая предусматривает наличие «биометрии» у всех, кто пересекает границу.
В АТОР напомнили о странах, куда россияне могут по-прежнему въезжать с паспортом старого образца: это все государства, не входящие в ЕС, включая Мальдивы, ОАЭ и даже США.
Стоит отметить: входящие в состав Евросоюза Кипр и Ирландия по-прежнему будут доступны для туристов из России, поскольку не собираются подключаться к системе EES и будут штамповать въездные документы вручную.
В связи с этим в комитете Госдумы по экономической политике призвали путешествовать по дружественному Востоку и Югу, а также отметили важность введения взаимного признания паспортов ЕАЭС. При этом депутаты хотели бы ужесточить визовый режим со странами Балтии и Финляндией.