Стало известно, кому требуется биометрический паспорт

В связи с этим в комитете Госдумы по экономической политике призвали путешествовать по дружественному Востоку и Югу, а также отметили важность введения взаимного признания паспортов ЕАЭС. При этом депутаты хотели бы ужесточить визовый режим со странами Балтии и Финляндией.