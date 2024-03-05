Сразу два ЖК от ГК «Жилой Квартал» стали призёрами федерального конкурса

Напомним, что оба проекта располагаются в зелёном и экологически-чистом районе, в 15 минутах от города и обладают продуманной инфраструктурой для всех: молодых людей и семей с детьми, любителей активного отдыха и тихих прогулок, пешеходов и автомобилистов. А прямо рядом с жилыми комплексами ГК «Жилой Квартал» разбила уютный парк «Семьи и верности», где в праздники застройщик и управляющая компания проводят интересные мероприятия, а в обычные дни гуляют жильцы комплекса.