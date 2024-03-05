Сразу два ЖК от ГК «Жилой Квартал» стали призёрами федерального конкурса

Posted Вчера, 12:42
Published Вчера, 12:42
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Так, популярный среди уфимцев ЖК «Зубово Life Garden» стал абсолютным победителем, заняв 1 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РБ, доступное жильё». А комфортабельный коттеджный посёлок «Зубово Life 2» занял 3 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в ПФО, малоэтажное строительство» за победу, в которой боролись жилые комплексы из 5 регионов России.
Всего в конкурсе приняли участие 1420 жилых комплексов от 630 застройщиков из 74 регионов РФ, но лишь малая их часть может гордо носить звание лучших.
— Во всех номинациях за победу в конкурсе велась настоящая борьба. И победа в ТОП ЖК — это поистине независимое подтверждение качества проекта строительства. Мы поздравляем призеров и победителей конкурса и желаем застройщику процветания и успешных проектов! — отметил руководитель портала ЕРЗ.РФ, секретарь конкурсной комиссии ТОП ЖК Кирилл Холопик.
По словам президента Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), председателя комиссии РСПП по жилищной политике Леонида Казинца, одна из заслуг ТОП ЖК — улучшение потребительских качеств новостроек и внедрение застройщиками стандартов комплексного развития территорий (КРТ), разработанных Минстроем России и ДОМ.РФ: именно они лежат в основе критериев оценки конкурса. Для определения победителей конкурса производится оценка новостроек по 133 параметрам, объединенным в 17 групп, в числе которых дворовые пространства, безопасность, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы, социальная инфраструктура, архитектура, фасады, среда для маломобильных граждан. Кроме того, такие масштабные конкурсы дают покупателям ориентир, информируя людей о том, какие жилые комплексы признаны профессионалами лучшими и почему.
— Мы очень рады получить столь высокую оценку профессионального сообщества. На самом деле это не первая наша победа, всего полгода назад наш ЖК «Сапфир» уже получил награду за повышение потребительских качеств от ТОП ЖК. Теперь высокую оценку получили ещё 2 наших проекта. И то, что наши жилые комплексы занимают призовые места, является подтверждением высокого качества строительства и уникальности наших проектов, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
ГК «Жилой Квартал» являясь крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ стремится не просто строить качественные дома, а создавать новый уровень комфортной жизни. Этот подход застройщик применяет при строительстве всех своих проектов.
Напомним, что оба проекта располагаются в зелёном и экологически-чистом районе, в 15 минутах от города и обладают продуманной инфраструктурой для всех: молодых людей и семей с детьми, любителей активного отдыха и тихих прогулок, пешеходов и автомобилистов. А прямо рядом с жилыми комплексами ГК «Жилой Квартал» разбила уютный парк «Семьи и верности», где в праздники застройщик и управляющая компания проводят интересные мероприятия, а в обычные дни гуляют жильцы комплекса.
На сегодняшний день в продаже большой выбор квартир в новом доме ЖК «Зубово Life Garden». В продаже есть как небольшие студии, так и просторные семейные варианты квартир. Современные планировки позволяют максимально эффективно использовать жилое пространство. Потолки до 3 метров (высота потолков на 1 этаже) дарят чувство простора, а увеличенные окна с низкими подоконниками добавляют света и воздуха.
Конечно, полноценная и комфортная жизнь не возможна без безопасных и озеленённых пространств для прогулок, поэтому в новом доме будет реализован закрытый двор без машин и авторское благоустройство. Здесь вы и ваши дети смогут приятно проводить свободное время, общаться с соседями и познавать мир в весёлых играх.
Познакомиться с проектами ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru и в офисах продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону: 8 (347) 226-22-98.
Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф