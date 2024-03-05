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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Спортсмены из Башкирии завоевали «бронзу» на первенстве России по шорт-треку

Команда из Башкирии заняла третье место на соревнованиях по конькобежному спорту

5 марта 2024, 04:35
Фото: Минспорта РБ

Спортсмены из Башкирии завоевали «бронзу» на первенстве России по шорт-треку

Команда показала высокие результаты на эстафете в 3000 метров.

В Саранске подвели итоги Первенства России по шорт-треку среди юношей и девушеку 16-17 лет. Участие в соревнованиях по конькобежному спорту приняли участники из 19 регионов страны.

Команда спортсменов из Башкирии в составе Тимирбаева, Аскара Мухаметшина, Эмиля Рухова, Максима Старикова, Артёма Шакирова заняла третье место в эстафете на дистанции 3000 метров.

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В министерстве спорта республики поздравили ребят и их наставников с отличным результатом.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров Альберта Тимербулатова, Татьяну Черепанову и Анну Андрееву с успешным выступлением!», — гласит сообщение в телеграм-канале ведомства.

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#Спорт#Башкирия#Уфа#Шорт-трек
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