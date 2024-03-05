Команда из Башкирии заняла третье место на соревнованиях по конькобежному спорту

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:51
В Саранске подвели итоги Первенства России по шорт-треку среди юношей и девушеку 16-17 лет. Участие в соревнованиях по конькобежному спорту приняли участники из 19 регионов страны.
Команда спортсменов из Башкирии в составе Тимирбаева, Аскара Мухаметшина, Эмиля Рухова, Максима Старикова, Артёма Шакирова заняла третье место в эстафете на дистанции 3000 метров.
В министерстве спорта республики поздравили ребят и их наставников с отличным результатом.
«Поздравляем спортсменов и их тренеров Альберта Тимербулатова, Татьяну Черепанову и Анну Андрееву с успешным выступлением!», — гласит сообщение в телеграм-канале ведомства.