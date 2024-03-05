Скрывшегося с места ДТП уфимца ищет ГИБДД

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
ДТП произошло сегодня, 5 марта, около 10 часов утра. Водитель за рулем неустановленной на данный момент машины ехал по улице Зенцова. При повороте на улицу Коммунистическая он сбил пешеходов.
Последние переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушки 18 и 17 лет получили травмы ног, а водитель скрылся с места происшествия.
В ГИБДД просят помочь с поиском злоумышленника. Очевидцев просят позвонить в дежурный отдел — им гарантируется конфиденциальность.