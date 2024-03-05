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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Уфе ищут сбившего девушек водителя

Скрывшегося с места ДТП уфимца ищет ГИБДД

5 марта 2024, 13:54
Фото: 1MI

В Уфе ищут сбившего девушек водителя

В Госавтоинспекции Уфы объявили в розыск водителя неизвестного автомобиля. Подробности озвучили в пресс-службе управления.

ДТП произошло сегодня, 5 марта, около 10 часов утра. Водитель за рулем неустановленной на данный момент машины ехал по улице Зенцова. При повороте на улицу Коммунистическая он сбил пешеходов.

Последние переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушки 18 и 17 лет получили травмы ног, а водитель скрылся с места происшествия.

В ГИБДД просят помочь с поиском злоумышленника. Очевидцев просят позвонить в дежурный отдел — им гарантируется конфиденциальность.

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#Происшествия#Уфа#ГИБДД#ДТП#Марина Шорина
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