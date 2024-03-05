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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Синоптик Вильфанд: самым холодным днём этой недели будет четверг

Синоптик Вильфанд: самым холодным днём этой недели будет четверг

5 марта 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
В Москве будет существенно снижаться температура. Это обусловлено действием сразу двух холодных антициклонов. При этом москвичам и жителям области не стоит ожидать тепла 8 марта.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, понижение температуры принесут с собой антициклоны. Они обеспечат высокое давление и минимум осадков, пишет RT.

Один антициклон придёт из Скандинавии, второй — с юго-востока. В ночь на вторник температура может упасть до минус 11 градусов. В четверг ожидается до минус 15 ночью и до минус 4 днём.

Метеоролог отметил, что 8 марта погода будет такой, как должна была быть 23 февраля.

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