Синоптик Вильфанд: самым холодным днём этой недели будет четверг

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, понижение температуры принесут с собой антициклоны. Они обеспечат высокое давление и минимум осадков, пишет RT.
Один антициклон придёт из Скандинавии, второй — с юго-востока. В ночь на вторник температура может упасть до минус 11 градусов. В четверг ожидается до минус 15 ночью и до минус 4 днём.
Метеоролог отметил, что 8 марта погода будет такой, как должна была быть 23 февраля.