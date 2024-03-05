Русские учёные разработали материал из графена с включениями наноалмазов

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Работу над новыми материалами вели в нескольких вузах, сообщает RT. Результаты уже опубликованы в издании Carbon. Также отмечается, что исследование поддержал Российский научный фонд.
Напомним, графен — форма углерода, слои которого имеют толщину в сотни тысяч раз тоньше человеческого волоса. Он обладает уникальными свойствами. Что касается алмазов, то они тоже являются одним из видов углерода. Создание двумерных плёнок из графита проще, чем из алмаза. При этом оба варианта имеют интересные свойства.
Чтобы получить материал с этими свойствами учёные решили вырастить наноалмазы в самом графене, облучив его ионным пучком.
Учёные намерены, с помощью графена, улучшать свойства других материалов. Также они заявили, что работы по данному вектору будут продолжены.