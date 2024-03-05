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Published Сегодня, 15:05

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Updated Сегодня, 15:07

Русские учёные разработали материал из графена с включениями наноалмазов

Русские учёные разработали материал из графена с включениями наноалмазов

5 марта 2024, 15:05
Фото: 1MI
Учёные из Российской Федерации облучили плёнки графена быстрыми и тяжёлыми ионами. Новый композитный материал имеет одновременно свойства графита и алмаза. Такие свойства позволяют применить композит во многих отраслях, в том числе в космической.

Работу над новыми материалами вели в нескольких вузах, сообщает RT. Результаты уже опубликованы в издании Carbon. Также отмечается, что исследование поддержал Российский научный фонд.

Напомним, графен — форма углерода, слои которого имеют толщину в сотни тысяч раз тоньше человеческого волоса. Он обладает уникальными свойствами. Что касается алмазов, то они тоже являются одним из видов углерода. Создание двумерных плёнок из графита проще, чем из алмаза. При этом оба варианта имеют интересные свойства.

Чтобы получить материал с этими свойствами учёные решили вырастить наноалмазы в самом графене, облучив его ионным пучком.

Учёные намерены, с помощью графена, улучшать свойства других материалов. Также они заявили, что работы по данному вектору будут продолжены.

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