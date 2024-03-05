Русские учёные разработали материал из графена с включениями наноалмазов

Напомним, графен — форма углерода, слои которого имеют толщину в сотни тысяч раз тоньше человеческого волоса. Он обладает уникальными свойствами. Что касается алмазов, то они тоже являются одним из видов углерода. Создание двумерных плёнок из графита проще, чем из алмаза. При этом оба варианта имеют интересные свойства.