Рок-звезда юности и кумир молодёжи: чем известны иноагенты из Башкирии?

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Вчера стало известно о том, что политолога и иноагента Аббаса Галлямова* заочно арестовали решением Басманного районного суда города Москвы. Ранее его объявили в розыск. Мы решили вспомнить, кто ещё из людей, значительную часть жизни посвятивших Башкортостану, признан иностранным агентом.
Это в начале 20-х молодёжь слушала Моргенштерна* или Славу КПСС, но в начале «нулевых» музыкальная культура была совершенно иной. Рэп и хип-хоп только набирали популярность в России, а рок-музыка и альтернатива были лидерами индустрии — рокеры собирали стадионы, их клипы показывали крупные телеканалы, в каждом дворе был кто-то, кто причислял себя к «рокерским» субкультурам. И именно в это время огромной популярностью в стране пользовались те, кто родился или жил в Уфе — Юрий Шевчук с группой DDT, группа Lumen и рок-певица Земфира*.
Земфира Талгатовна Рамазанова родилась в середине 70-х в Уфе. В 23 года она получила за свои музыкальные способности Государственную республиканскую молодёжную премию им. Шайхзады Бабича, однако за год до этого покинула родной город, создав в Москве рок-группу Zемфира. Её дебютный студийный альбом в ноябре 2010 года был включён журналом «Афиша» в «50 лучших русских альбомов всех времён». Кроме того, что она поёт на концертах и выпускает альбомы, Земфира пишет саундтреки к кино — например, её композиции есть в фильмах Киры Муратовой и Ренаты Литвиновой.
В 2022 году, с началом СВО, Земфира убрала со своего сайта все ссылки, оставив вместо них надпись «Нет войне». Тогда же она начала выпускать синглы с подтекстом неприятия боевых действий.
10 февраля 2023 года Земфира была включена министерством юстиции в число иностранных агентов. По мнению чиновников, она «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».
Уфа подарила российской оппозиции нескольких ярких деятелей. В их числе — юриста Фёдора Телина*.
9 ноября 2021 года в его квартире был проведён обыск по делу уфимского «Штаба Навального»**, где Фёдор работал юристом с 2017 года. Спустя 10 дней Фёдор Телин уехал из России. По его словам, он уговаривал уехать и соратницу Лилию Чанышеву***, однако та отказалась покидать родину. Сам Фёдор Телин говорил, что не хотел уезжать из страны. До этого он был участником оппозиционных акций. В частности, в 2019 году проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова, зимой 2021 года его задержали на 48 часов за участие в митинге.
В ноябре 2022 года Фёдор Телин был объявлен иностранным агентом. Два месяца назад Кировский районный суд приговорил Фёдора к 30 тысячам рублей штрафа.
Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, стал звездой русскоязычного «ютуба» и российской хип-хоп сцена в конце 2010-х годов. Начав с пародий на известных музыкантов, он нашёл оригинальное звучание и стал сам сочинять треки. Яркий образ «плохого парня», неоднозначные перфомансы и высказывания привлекли внимание СМИ и нашли отклик среди подростков.
Алишер родился в 1998 году в Уфе. В юности он увлекался рок-музыкой «пацанским» рэпом, подрабатывал курьером и уличным музыкантом. После школы он поступил в Башкирский государственный педагогический университет, откуда был исключён за плохое поведение. В 2019 году клип на песню «Новый мерин» набрал в сервисе YouTube 28 млн просмотров. После этого он участвовал в коллаборациях с такими исполнителями, как Егор Крид, Элджей, Клава Кока и другими, посетил телевизионное шоу «Вечерний Ургант».
В 2021 году директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила Алишера в получении иностранного финансирования и очернении Дня Победы. Ранее ему пришлось покинуть Россию из-за того, что глава следкома Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. Своё отношение к музыканту выразил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявивший, что поверхностно знаком с творчеством музыканта.
В мае 2022 года Моргенштерн был включён в число иностранных агентов якобы за получение финансирования из Украины и Израиля. В сентябре 2023 года Моргенштерн перевёл 1 млн рублей ребёнку из Стерлитамака, больному раком.
Яркой вспышкой на небосклоне башкортостанской политики был Ростислав Мурзагулов*, запомнившийся скандальными высказываниями и «молодёжным» подходом к информационной политике регионального руководства.
Впервые в республиканскую информ-политику Ростислав Мурзагулов пришёл в 2003 году, когда работал пресс-секретарём Муртазы Рахимова. До этого он трудился ведущим на «Первом канале». Затем он работал в Москве, вернувшись, стал заместителем руководителя администрации Рустэма Хамитова, однако вскоре был уволен якобы за провалы в работе со СМИ и общественными движениями. После увольнения с «Башинформа», где он был членом совета директоров, он писал книги о деятельности первого президента Башкортостана.
В 2017 году произошли значительные изменения в политике Башкирии, которые, как тогда казалось, имели лишь косвенное воздействие на внутриполитическую жизнь. Радий Хабиров, бывший глава администрации Муртазы Рахимова, был назначен мэром подмосковного города Красногорск. В его команду вошли Аббас Галлямов, ставший членом Общественной палаты города, и Ростислав Мурзагулов.
Однако в Красногорске он долго не продержался, возглавив с приходом Радия Хабирова на пост главы республики информационное агентство «Башинформ». В одном из первых заявлений на новом посту Мурзагулов призвал блогеров «не троллить» Радия Хабирова. Кроме информационной политики, он занимался и другими сферами — в частности, возглавлял Попечительский совет футбольного клуба «Уфа», стал членом Общественной палаты, а также написал гимн в честь юбилея Радия Хабирова.
Ростислав Мурзагулов за время работы в «Башинформе» региона запомнился как участник нескольких скандалов — например, подал иск на учредителя издания «ПроУфу.Ру»., а также потребовал признать экстремистским телеграм-канал «КушТау on-line», являвшийся рупором оппозиции в республике. После ухода из «Башинформа» Мурзагулов возглавил Общественную палату РБ, вошёл в состав совета по межнациональным отношениям при Радие Хабирове. В июне 2021 года Мурзагулов покинул руководящие посты, перейдя в резкую оппозицию к власти.
Осенью 2022 года Ростислав Мурзагулов подал в суд на министерство юстиции с требованием включить его в список «иноагентов-врагов государства». Просьба была удовлетворена через 10 дней — бывший соратник Радия Хабирова пополнил реестр иностранных агентов.
* — Аббас Галлямов, Земфира Рамазанова, Фёдор Телин, Алишер Валеев, Михаил Ходорковский, Ростислав Мурзагулов признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранного агента.
** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.
*** — Лилия Чанышева внесена в список террористов и экстремистов.