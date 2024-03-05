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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Рок-звезда юности и кумир молодёжи: чем известны иноагенты из Башкирии?

Рок-звезда юности и кумир молодёжи: чем известны иноагенты из Башкирии?

5 марта 2024, 12:07
Фото: mkset.ru
Башкортостан подарил миру музыкантов, политиков и общественных деятелей, которые пополнили реестр министерства юстиции.

Вчера стало известно о том, что политолога и иноагента Аббаса Галлямова* заочно арестовали решением Басманного районного суда города Москвы. Ранее его объявили в розыск. Мы решили вспомнить, кто ещё из людей, значительную часть жизни посвятивших Башкортостану, признан иностранным агентом.

«До свидания, мой любимый город…»

Это в начале 20-х молодёжь слушала Моргенштерна* или Славу КПСС, но в начале «нулевых» музыкальная культура была совершенно иной. Рэп и хип-хоп только набирали популярность в России, а рок-музыка и альтернатива были лидерами индустрии — рокеры собирали стадионы, их клипы показывали крупные телеканалы, в каждом дворе был кто-то, кто причислял себя к «рокерским» субкультурам. И именно в это время огромной популярностью в стране пользовались те, кто родился или жил в Уфе — Юрий Шевчук с группой DDT, группа Lumen и рок-певица Земфира*.

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Земфира Талгатовна Рамазанова родилась в середине 70-х в Уфе. В 23 года она получила за свои музыкальные способности Государственную республиканскую молодёжную премию им. Шайхзады Бабича, однако за год до этого покинула родной город, создав в Москве рок-группу Zемфира. Её дебютный студийный альбом в ноябре 2010 года был включён журналом «Афиша» в «50 лучших русских альбомов всех времён». Кроме того, что она поёт на концертах и выпускает альбомы, Земфира пишет саундтреки к кино — например, её композиции есть в фильмах Киры Муратовой и Ренаты Литвиновой.

На сайте певицы теперь опубликовано расписание концертов. Соблюдая закон, Земфира разместила плашку иноагента.На сайте певицы теперь опубликовано расписание концертов. Соблюдая закон, Земфира разместила плашку иноагента.
На сайте певицы теперь опубликовано расписание концертов. Соблюдая закон, Земфира разместила плашку иноагента.

В 2022 году, с началом СВО, Земфира убрала со своего сайта все ссылки, оставив вместо них надпись «Нет войне». Тогда же она начала выпускать синглы с подтекстом неприятия боевых действий.

10 февраля 2023 года Земфира была включена министерством юстиции в число иностранных агентов. По мнению чиновников, она «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».

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Юрист запрещённой организации

Уфа подарила российской оппозиции нескольких ярких деятелей. В их числе — юриста Фёдора Телина*.

9 ноября 2021 года в его квартире был проведён обыск по делу уфимского «Штаба Навального»**, где Фёдор работал юристом с 2017 года. Спустя 10 дней Фёдор Телин уехал из России. По его словам, он уговаривал уехать и соратницу Лилию Чанышеву***, однако та отказалась покидать родину. Сам Фёдор Телин говорил, что не хотел уезжать из страны. До этого он был участником оппозиционных акций. В частности, в 2019 году проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова, зимой 2021 года его задержали на 48 часов за участие в митинге.

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В ноябре 2022 года Фёдор Телин был объявлен иностранным агентом. Два месяца назад Кировский районный суд приговорил Фёдора к 30 тысячам рублей штрафа.

Изи-рэпер

Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, стал звездой русскоязычного «ютуба» и российской хип-хоп сцена в конце 2010-х годов. Начав с пародий на известных музыкантов, он нашёл оригинальное звучание и стал сам сочинять треки. Яркий образ «плохого парня», неоднозначные перфомансы и высказывания привлекли внимание СМИ и нашли отклик среди подростков.

Алишер родился в 1998 году в Уфе. В юности он увлекался рок-музыкой «пацанским» рэпом, подрабатывал курьером и уличным музыкантом. После школы он поступил в Башкирский государственный педагогический университет, откуда был исключён за плохое поведение. В 2019 году клип на песню «Новый мерин» набрал в сервисе YouTube 28 млн просмотров. После этого он участвовал в коллаборациях с такими исполнителями, как Егор Крид, Элджей, Клава Кока и другими, посетил телевизионное шоу «Вечерний Ургант».

В 2021 году директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила Алишера в получении иностранного финансирования и очернении Дня Победы. Ранее ему пришлось покинуть Россию из-за того, что глава следкома Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. Своё отношение к музыканту выразил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявивший, что поверхностно знаком с творчеством музыканта.

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В мае 2022 года Моргенштерн был включён в число иностранных агентов якобы за получение финансирования из Украины и Израиля. В сентябре 2023 года Моргенштерн перевёл 1 млн рублей ребёнку из Стерлитамака, больному раком.

Сам напросился

Яркой вспышкой на небосклоне башкортостанской политики был Ростислав Мурзагулов*, запомнившийся скандальными высказываниями и «молодёжным» подходом к информационной политике регионального руководства.

Впервые в республиканскую информ-политику Ростислав Мурзагулов пришёл в 2003 году, когда работал пресс-секретарём Муртазы Рахимова. До этого он трудился ведущим на «Первом канале». Затем он работал в Москве, вернувшись, стал заместителем руководителя администрации Рустэма Хамитова, однако вскоре был уволен якобы за провалы в работе со СМИ и общественными движениями. После увольнения с «Башинформа», где он был членом совета директоров, он писал книги о деятельности первого президента Башкортостана.

В 2017 году произошли значительные изменения в политике Башкирии, которые, как тогда казалось, имели лишь косвенное воздействие на внутриполитическую жизнь. Радий Хабиров, бывший глава администрации Муртазы Рахимова, был назначен мэром подмосковного города Красногорск. В его команду вошли Аббас Галлямов, ставший членом Общественной палаты города, и Ростислав Мурзагулов.

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Однако в Красногорске он долго не продержался, возглавив с приходом Радия Хабирова на пост главы республики информационное агентство «Башинформ». В одном из первых заявлений на новом посту Мурзагулов призвал блогеров «не троллить» Радия Хабирова. Кроме информационной политики, он занимался и другими сферами — в частности, возглавлял Попечительский совет футбольного клуба «Уфа», стал членом Общественной палаты, а также написал гимн в честь юбилея Радия Хабирова.

Ростислав Мурзагулов за время работы в «Башинформе» региона запомнился как участник нескольких скандалов — например, подал иск на учредителя издания «ПроУфу.Ру»., а также потребовал признать экстремистским телеграм-канал «КушТау on-line», являвшийся рупором оппозиции в республике. После ухода из «Башинформа» Мурзагулов возглавил Общественную палату РБ, вошёл в состав совета по межнациональным отношениям при Радие Хабирове. В июне 2021 года Мурзагулов покинул руководящие посты, перейдя в резкую оппозицию к власти.

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Осенью 2022 года Ростислав Мурзагулов подал в суд на министерство юстиции с требованием включить его в список «иноагентов-врагов государства». Просьба была удовлетворена через 10 дней — бывший соратник Радия Хабирова пополнил реестр иностранных агентов.

* — Аббас Галлямов, Земфира Рамазанова, Фёдор Телин, Алишер Валеев, Михаил Ходорковский, Ростислав Мурзагулов признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранного агента.

** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.

*** — Лилия Чанышева внесена в список террористов и экстремистов.

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