Рок-звезда юности и кумир молодёжи: чем известны иноагенты из Башкирии?

9 ноября 2021 года в его квартире был проведён обыск по делу уфимского «Штаба Навального»**, где Фёдор работал юристом с 2017 года. Спустя 10 дней Фёдор Телин уехал из России. По его словам, он уговаривал уехать и соратницу Лилию Чанышеву***, однако та отказалась покидать родину. Сам Фёдор Телин говорил, что не хотел уезжать из страны. До этого он был участником оппозиционных акций. В частности, в 2019 году проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова, зимой 2021 года его задержали на 48 часов за участие в митинге.