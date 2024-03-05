РЭО: Электронная площадка поможет утилизировать пивную тару

По информации, озвученной руководителем ЭТП Зауром Абдурахимовым, начиная с текущего года обязанностью производителей становится выполнение нормативов утилизации ТКО от своей продукции. Аккаунты проверенных, надежных утилизаторов, зарегистрированных на ЭТП по торговле вторсырьем, позволяют предприятиям быстро найти подходящую компанию, предоставляющую данные услуги. Не так давно на платформе зарегистрировался еще один крупный участник рынка — компания «Балтика». При помощи ЭТП пивоваренное предприятие будет производить утилизацию пивных стеклянных бутылок и банок из алюминия. Такое вторсырье чаще всего становится новой продукцией и перерабатывается неоднократно.