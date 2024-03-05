РЭО: Электронная площадка поможет утилизировать пивную тару

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
С помощью ЭТП предприятие будет вести поиск поставщиков услуг по утилизации стеклянных бутылок и алюминиевых банок.
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, предприятия активно присоединяются к платформе по торговле вторичным сырьем и исполнению расширенной ответственности производителей (РОП). Компании из России продемонстрировали свою готовность поддерживать принципы экономики замкнутого цикла. Данный механизм был модернизирован в текущем году. Система заработала в рамках новых правил, сделав сферу переработки мусора прозрачнее, а утилизацию отходов от товаров и упаковки реальной, а не существующей лишь на бумаге. На данный момент ЭТП является комфортным инструментом для исполнения РОП, пишет 56orb.ru.
По информации, озвученной руководителем ЭТП Зауром Абдурахимовым, начиная с текущего года обязанностью производителей становится выполнение нормативов утилизации ТКО от своей продукции. Аккаунты проверенных, надежных утилизаторов, зарегистрированных на ЭТП по торговле вторсырьем, позволяют предприятиям быстро найти подходящую компанию, предоставляющую данные услуги. Не так давно на платформе зарегистрировался еще один крупный участник рынка — компания «Балтика». При помощи ЭТП пивоваренное предприятие будет производить утилизацию пивных стеклянных бутылок и банок из алюминия. Такое вторсырье чаще всего становится новой продукцией и перерабатывается неоднократно.
Всего на ЭТП зарегистрировано 2470 пользователей и размещено 1134 лота совокупной стоимостью 2,8 млрд рублей. Компании также могут проводить сделки по купле-продаже вторичных ресурсов.