«Просил уехать и найти работу»: в Башкирии мужчина зарубил отца топором

Как утверждает издание, ужасная история произошла в деревне Ташлы. Мужчина проживал в доме отца, где, со слов преступника, ухаживал за животными и огородом. Во время одной из ссор между обвиняемым и его 83-летним отцом глава семьи начал отчитывать сына как бездельника, призывая уехать и начать зарабатывать самостоятельно.