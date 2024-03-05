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Житель Башкирии зверски убил своего 83-летнего отца

«Просил уехать и найти работу»: в Башкирии мужчина зарубил отца топором

5 марта 2024, 07:13

Житель Башкирии зверски убил своего 83-летнего отца

Мужчину разозлило, что глава семьи назвал его нахлебником.

Суд в Башкирии вынес приговор 48-летнему жителю региона за убийство собственного отца, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Как утверждает издание, ужасная история произошла в деревне Ташлы. Мужчина проживал в доме отца, где, со слов преступника, ухаживал за животными и огородом. Во время одной из ссор между обвиняемым и его 83-летним отцом глава семьи начал отчитывать сына как бездельника, призывая уехать и начать зарабатывать самостоятельно.

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Мужчина в ответ взялся за топор и нанес отцу три удара по голове. Подозреваемый вызвал скорую, однако медики спасти пенсионера не смогли.

По данным телеграм-канала, суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

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#Происшествия#Башкирия#Уфа#Убийство
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