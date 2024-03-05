«Просил уехать и найти работу»: в Башкирии мужчина зарубил отца топором

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Суд в Башкирии вынес приговор 48-летнему жителю региона за убийство собственного отца, сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Как утверждает издание, ужасная история произошла в деревне Ташлы. Мужчина проживал в доме отца, где, со слов преступника, ухаживал за животными и огородом. Во время одной из ссор между обвиняемым и его 83-летним отцом глава семьи начал отчитывать сына как бездельника, призывая уехать и начать зарабатывать самостоятельно.
Мужчина в ответ взялся за топор и нанес отцу три удара по голове. Подозреваемый вызвал скорую, однако медики спасти пенсионера не смогли.
По данным телеграм-канала, суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.