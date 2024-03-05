Проект высотки на улице Комсомольской в Уфе прошёл госэкспертизу

Гуфранов и Тулеганова также являются бенефициарами строительства объекта на месте снесённого «А-кафе». Группе компаний «Строительное управление №1» принадлежат строящиеся коттеджный посёлок «Titul» (Зубово), ЖК «The Sky» (ул. Чернышевского), ЖК «Veter» (Затон), средняя общеобразовательная школа в Иглино и другие. Также «СУ №1» выступало генподрядчиком Республиканского центра детской онкологии и гематологии (Зелёная роща), ЖК «Квартал энтузиастов» (микрорайон «Планета»), ЖК «Новый Инорс» (Инорс) и других объектов. По данным Rusprofile, стоимость ООО «СУ №1» составляла в 2022 году 88 млн рублей. Выручка группы компаний составила 3 млрд рублей, прибыль — 29 млн рублей. Холдинг 13 раз был подрядчиком при госконтрактах на общую сумму 7,3 млрд рублей. «Глобал девелопмент» предоставляла в 2021 и 2022 годах нулевую отчётность.