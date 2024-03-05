Проект высотки на улице Комсомольской в Уфе прошёл госэкспертизу

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В Уфе может появиться 34-этажный гостиничный комплекс, который расположится посреди жилых домов на улице Комсомольской в Советском районе. Заказчиком проекта выступает ООО «Специализированный застройщик „Глобал девелопмент“.
По данным государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства», положительное заключение получила проектная документация для гостиничного комплекса с подземной парковкой. Планируется, что сооружение появится на земельных участках с кадастровыми номерами 02:55:010618:315 и 02:55:010618:294. Сейчас там находится недействующее двухэтажное здание бывшей бани (дом по адресу ул. Комсомольская, 21/2) и хозяйственная постройка.
Ранее планы возведения гостиничного комплекса стали предметом спора между городскими властями и застройщиком, а также антимонопольной службы. Как сообщала газета «Коммерсантъ-Уфа», мэрия отказывалась выдавать разрешение на строительство объекта, однако отказ не удовлетворил Башкортостанское управление ФАС. Известно, что «Специализированный застройщик „Глобал девелопмент“ связан с компанией „Специализированный застройщик „Гранд девелопмент“, которая застраивает „Divo Residence“ на юге Уфы.
Директором обеих фирм является Антон Водолеев, а в уставном капитале участвует Елена Тулеганова. Она же, по данным сервиса проверки контрагентов СПАРК-Интерфакс, владеет долями в ряде других строительных предприятий. Также ей принадлежит половина уставного капитала в ООО «СЗ „ГК СУ-1“. Вторая половина доли принадлежит Айдару Гуфранову, владельцу „Строительного управления №1“, отвечавшего за реконструкцию Театра кукол. Антон Водолеев в интервью изданию „Собака“ заявил, что фирма Prime Development является управляющим партнёром группы компаний „Строительное управление №1“.
Гуфранов и Тулеганова также являются бенефициарами строительства объекта на месте снесённого «А-кафе». Группе компаний «Строительное управление №1» принадлежат строящиеся коттеджный посёлок «Titul» (Зубово), ЖК «The Sky» (ул. Чернышевского), ЖК «Veter» (Затон), средняя общеобразовательная школа в Иглино и другие. Также «СУ №1» выступало генподрядчиком Республиканского центра детской онкологии и гематологии (Зелёная роща), ЖК «Квартал энтузиастов» (микрорайон «Планета»), ЖК «Новый Инорс» (Инорс) и других объектов. По данным Rusprofile, стоимость ООО «СУ №1» составляла в 2022 году 88 млн рублей. Выручка группы компаний составила 3 млрд рублей, прибыль — 29 млн рублей. Холдинг 13 раз был подрядчиком при госконтрактах на общую сумму 7,3 млрд рублей. «Глобал девелопмент» предоставляла в 2021 и 2022 годах нулевую отчётность.
Редакция Mkset.ru обратилась в пресс-службу уфимской мэрии о том, будет ли в итоге разрешено строительство гостиничного комплекса на улице Комсомольской. Ранее жители соседнего дома рассказывали корреспонденту о сложных геологических условиях местности. Так, дом по адресу Комсомольская, 21/1 стоит над подземным озером, образовавшемся из-за карстов.