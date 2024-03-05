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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Особняк Воскресенских в Уфе продают за 1 рубль

Оцениваемый в миллионы особняк в Уфе отдают за 1 рубль

5 марта 2024, 17:03
Фото: 1MI

Особняк Воскресенских в Уфе продают за 1 рубль

В Уфе выставили на продажу объект культурного наследия регионального населения «Особняк Воскресенских». Начальной ценой в аукционе стал 1 рубль. Такая информация указана на портале управления земельных и имущественных отношений.

Отмечается, что кадастровая стоимость участка превышает 1,729 млн рублей. Площадь здания достигает 308 квадратных метров, сейчас оно принадлежит муниципалитету.

Покупатель обязуется сохранить объект. Он должен сделать противоаварийные работы, реставрацию и приспособить здание к современному использованию. На все это у него ограниченные сроки.

Сам особняк возвели в начале прошлого века. Его строили для начальника местного отделения Самарского жандармского полицейского управления железных дорог, подполковника Авенира Воскресенского.

В конце 20-х годов там организовали квартиры. Как жилой дом особняк использовали до конца 2019-го года, после его расселили. Объект представляет собой деревянный дом. Фасады сохранили декоративное оформление. Сейчас дом ограниченно-работоспособный.

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#Общество#Уфа#Аукцион#Объект культурного наследия#Марина Шорина
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