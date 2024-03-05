Оцениваемый в миллионы особняк в Уфе отдают за 1 рубль

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Отмечается, что кадастровая стоимость участка превышает 1,729 млн рублей. Площадь здания достигает 308 квадратных метров, сейчас оно принадлежит муниципалитету.
Покупатель обязуется сохранить объект. Он должен сделать противоаварийные работы, реставрацию и приспособить здание к современному использованию. На все это у него ограниченные сроки.
Сам особняк возвели в начале прошлого века. Его строили для начальника местного отделения Самарского жандармского полицейского управления железных дорог, подполковника Авенира Воскресенского.
В конце 20-х годов там организовали квартиры. Как жилой дом особняк использовали до конца 2019-го года, после его расселили. Объект представляет собой деревянный дом. Фасады сохранили декоративное оформление. Сейчас дом ограниченно-работоспособный.