Отец не отпустил взрослого сына в Башкирии гулять, а он зарезал его

Выяснилось, что в ночь с 7 на 8 октября прошлого года мужчина и 72-летний отец поругались. Родители были против, чтобы сын отправился гулять в ночное время, ведь у него были переломы нижних конечностей. Подозреваемый не мог временно передвигаться.