Отец не отпустил взрослого сына в Башкирии гулять, а он зарезал его

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Выяснилось, что в ночь с 7 на 8 октября прошлого года мужчина и 72-летний отец поругались. Родители были против, чтобы сын отправился гулять в ночное время, ведь у него были переломы нижних конечностей. Подозреваемый не мог временно передвигаться.
Во время перепалки мужчина нанес отцу множественные удары ножом по различным частям тела. Мать позвала на помощь знакомого, который вызвал скорую помощь и полицию. Гость пытался остановить злоумышленника, но потерпевший скончался на месте.
У молодого мужчины зарегистрировали психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать характер и общественную опасность своих действий. Следствие хочет отправить молодого жителя Стерлитамака на принудительное лечение, но суд еще не принял такое решение.
Ранее стало известно, что жителя Башкирии приговорили к девяти годам колонии за убийство 83-летнего отца. Последний просил сына съехать и зарабатывать на жизнь, но мужчина отреагировал на это топором в голову.