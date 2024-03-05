Мосты в Уфе закроют

Затонский мост сегодня находится в предаварийном состоянии. Многочисленные дефекты снижают его долговечность. А значит, чтобы не допустить катастрофы, власти решили закрыть проезд по мосту. Запрет действует для грузового автотранспорта массой более 10 тонн.