mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

В Уфе объявили об ограничениях на Затонском и арочном мостах

Мосты в Уфе закроют

5 марта 2024, 17:29
Фото: Мэрия Уфы

В Уфе объявили об ограничениях на Затонском и арочном мостах

Администрация Уфы предупредила об ограничениях для движения транспорта по местным мостам. Подробности опубликовали в соцсетях мэрии.

Так, с 6 по 22 марта по ночам будет недоступна крайняя правая полоса старого арочного моста через Белую. С полуночи и до шести утра ограничение коснется направления в сторону аэропорта.

Делается это ради безопасности при капитальном ремонте. Водителей просили учитывать перекрытие при планировании поездок.

Затонский мост сегодня находится в предаварийном состоянии. Многочисленные дефекты снижают его долговечность. А значит, чтобы не допустить катастрофы, власти решили закрыть проезд по мосту. Запрет действует для грузового автотранспорта массой более 10 тонн.

Для последних создали проезд по конструкции 2016 года постройки. Ремонт на Затонском мосту начнут в апреле, а закрытие движения для грузовиков обозначено на 1 мая.

В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту
Узнать подробнее
Читайте также:
Летом Шакшинский мост в Уфе закроютВ Уфе на весь рабочий день закроют парковкуРади «Южных ворот» в Уфе перекроют улицу
#Уфа#Ограничение движения#Автомобили#Марина Шорина
Подпишитесь
Рок-звезда юности и кумир молодёжи: чем известны иноагенты из Башкирии?
Сегодня, 12:07
Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера
Сегодня, 10:46
Скрывшегося с места ДТП уфимца ищет ГИБДД
Сегодня, 13:54
Жители Башкирии сообщили о сбое в приложении «Тинькофф»
Сегодня, 14:10
Экскурсия на площадку: смотрим готовность «Зорге. Премьер»
Вчера, 06:55
«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году
Сегодня, 05:22