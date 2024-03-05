Мосты в Уфе закроют

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Так, с 6 по 22 марта по ночам будет недоступна крайняя правая полоса старого арочного моста через Белую. С полуночи и до шести утра ограничение коснется направления в сторону аэропорта.
Делается это ради безопасности при капитальном ремонте. Водителей просили учитывать перекрытие при планировании поездок.
Затонский мост сегодня находится в предаварийном состоянии. Многочисленные дефекты снижают его долговечность. А значит, чтобы не допустить катастрофы, власти решили закрыть проезд по мосту. Запрет действует для грузового автотранспорта массой более 10 тонн.
Для последних создали проезд по конструкции 2016 года постройки. Ремонт на Затонском мосту начнут в апреле, а закрытие движения для грузовиков обозначено на 1 мая.