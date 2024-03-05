Метеоролог обещал, что самым холодным на неделе будет четверг

Днем тоже будут преобладать температуры со знаком «минус». Самым морозным днем недели станет четверг: ночью температура упадет до -15 °С, и днём окажется на отметке -4 °С. Показатели будут на 4-5 °С меньше нормы, но в пятницу начнется небольшое потепление, и ртутный столбик начнет стремиться к нулю.