mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Метеоролог обещал, что самым холодным на неделе будет четверг

Метеоролог обещал, что самым холодным на неделе будет четверг

5 марта 2024, 06:17
Фото: 1MI
Глава Гидрометеоцентра Роман Вильфанд пообещал заметное похолодание в столице.

По его прогнозу, данному RT, в Московском регионе установится антициклон с высоким давлением, которое продержится вплоть до 8 марта.

Вторник на этой неделе станет переходным для столичной погоды. Погоду в регионе будут устанавливать два антициклона: с северо-запада и юго-востока. Понижение температуры почувствуется уже ночью. С -11 °С вторника столбик термометра упадет до -13 °С в среду.

Днем тоже будут преобладать температуры со знаком «минус». Самым морозным днем недели станет четверг: ночью температура упадет до -15 °С, и днём окажется на отметке -4 °С. Показатели будут на 4-5 °С меньше нормы, но в пятницу начнется небольшое потепление, и ртутный столбик начнет стремиться к нулю.

Подпишитесь
В Башкирии уточнили цены на посещение природных парков
Сегодня, 04:48
Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера
Сегодня, 10:46
Автослесарь и разведчик из Башкирии погиб на СВО в 40 лет
Сегодня, 10:14
Команда из Башкирии заняла третье место на соревнованиях по конькобежному спорту
Сегодня, 04:35
Экскурсия на площадку: смотрим готовность «Зорге. Премьер»
Вчера, 06:55
«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году
Сегодня, 05:22