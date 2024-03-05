Метеоролог обещал, что самым холодным на неделе будет четверг

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
По его прогнозу, данному RT, в Московском регионе установится антициклон с высоким давлением, которое продержится вплоть до 8 марта.
Вторник на этой неделе станет переходным для столичной погоды. Погоду в регионе будут устанавливать два антициклона: с северо-запада и юго-востока. Понижение температуры почувствуется уже ночью. С -11 °С вторника столбик термометра упадет до -13 °С в среду.
Днем тоже будут преобладать температуры со знаком «минус». Самым морозным днем недели станет четверг: ночью температура упадет до -15 °С, и днём окажется на отметке -4 °С. Показатели будут на 4-5 °С меньше нормы, но в пятницу начнется небольшое потепление, и ртутный столбик начнет стремиться к нулю.