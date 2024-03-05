Мавлиев поручил создать в Уфе новые тюбинговые трассы

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил открыть в столице республике новые тюбинговые трассы. Градоначальник обратился к руководителям районов города в ходе оперативного совещания в администрации Уфы.
Мавлиев отметил, что из-за отсутствия санкцированных трасс людям приходится выбирать небезопасные спуски.
«Я считаю, что в городе пока недостаточно инфраструктуры, — сказал мэр Уфы. — Надо создавать новые площадки: и „Уфапарк“ должен подключиться, и главы районов. Я прошу каждого у себя в районе посмотреть такие площадки, найти предпринимателей, которые готовы создать условия, или за счет города это будем делать, надо определиться».