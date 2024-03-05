Мавлиев поручил создать в Уфе новые тюбинговые трассы

«Я считаю, что в городе пока недостаточно инфраструктуры, — сказал мэр Уфы. — Надо создавать новые площадки: и „Уфапарк“ должен подключиться, и главы районов. Я прошу каждого у себя в районе посмотреть такие площадки, найти предпринимателей, которые готовы создать условия, или за счет города это будем делать, надо определиться».