mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Уфе откроются новые тюбинговые трассы

Мавлиев поручил создать в Уфе новые тюбинговые трассы

5 марта 2024, 07:43
Фото: FreePik

В Уфе откроются новые тюбинговые трассы

Мэр города дал главам районов соответствующее поручение.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил открыть в столице республике новые тюбинговые трассы. Градоначальник обратился к руководителям районов города в ходе оперативного совещания в администрации Уфы.

Мавлиев отметил, что из-за отсутствия санкцированных трасс людям приходится выбирать небезопасные спуски.

В Госдуме предлагают наказывать за катание на привязанных к машинам тюбингах
Узнать подробнее

«Я считаю, что в городе пока недостаточно инфраструктуры, — сказал мэр Уфы. — Надо создавать новые площадки: и „Уфапарк“ должен подключиться, и главы районов. Я прошу каждого у себя в районе посмотреть такие площадки, найти предпринимателей, которые готовы создать условия, или за счет города это будем делать, надо определиться».

Читайте также:
Мэр Ратмир Мавлиев заявил, что Уфе требуется минимум 10 снегоплавильных пунктовМэр Ратмир Мавлиев заявил, что Уфе требуется минимум 10 снегоплавильных пунктовУфимцев разозлила вырубка деревьев, но мэрия разрешила
#Уфа#Мавлиев#Тюбинговые трассы#Инфраструктура
Подпишитесь
В Башкирии уточнили цены на посещение природных парков
Сегодня, 04:48
Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера
Сегодня, 10:46
Автослесарь и разведчик из Башкирии погиб на СВО в 40 лет
Сегодня, 10:14
Команда из Башкирии заняла третье место на соревнованиях по конькобежному спорту
Сегодня, 04:35
Экскурсия на площадку: смотрим готовность «Зорге. Премьер»
Вчера, 06:55
«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году
Сегодня, 05:22